La presidenta Chivite realiza en el Comité Europeo de las Regiones un llamamiento a proteger los valores democráticos

María Chivite. - UNIÓN EUROPEA / VIRGINIE LEFOUR

PAMPLONA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha participado este miércoles y jueves en la sesión plenaria del Comité Europeo de las Regiones, celebrado en Bruselas, donde ha realizado un llamamiento a que "proteger los valores democráticos" siga siendo "una prioridad europea, y más en el actual contexto".

"Los demócratas debemos unirnos y estar fuertes para frenar los discursos del odio, destructivos para el bienestar social, el progreso y la convivencia, pero también contrarios en muchos casos a la esencia del proyecto europeo", ha dicho. En ese sentido, ha afirmado que los entes regionales y locales tienen "mucho que decir en la defensa de una Europa democrática y de los derechos".

Ha destacado así el compromiso de Navarra con la "transparencia, la rendición de cuentas, la verdad para hacer frente a la desinformación, el refuerzo de los servicios públicos, las medidas de cobertura para los más vulnerables, los derechos de la ciudadanía y la lucha contra el racismo y la xenofobia". Ha subrayado también que la Comunidad foral avanza también en "logro femenino", donde "lidera el indicador en España y es región avanzada en Europa".

RESILIENCIA Y LUCHA CONTRA LA DESIGUALDAD

Durante su intervención, la presidenta ha mostrado su preocupación por la situación de alguno de los estados miembros de la Unión Europea, donde, en sus palabras, "ya se está produciendo un retroceso democrático". En concreto, ha señalado que se están dando "recortes de derechos y retrocesos en avances logrados a base de políticas profundamente democráticas", refiriendo específicamente minorías como "la población migrante, las personas LGTIBIQ+ y las personas más vulnerables, como las personas con discapacidad o en situación de pobreza".

Así, ha abordado ejemplos como el de Budapest, ciudad en la que "hubo un intento de prohibición del orgullo gay por parte del Gobierno, pero también una reacción progresista que se manifestó contra ese ataque a los derechos y la diversidad". También ha subrayado que estas situaciones se dan no solo en la Unión Europea, sino también en países candidatos, como Turquía. La presidenta ha mencionado así el caso del encarcelamiento del alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, hecho que ha considerado "uno de los ejemplos más preocupantes de intento de silenciar la democracia local".

Ante estas situaciones, Chivite ha afirmado que "el mensaje es claro: por mucho daño que se haga a una persona, no se va a terminar con su compromiso y sus ideas". En este sentido, ha señalado que "las ideas van a fluir, y la democracia va a prevalecer". "Los mayores periodos de prosperidad, progreso y avance han venido siempre en el marco de las democracias, y por eso la mayoría social estará ahí", ha añadido.

Ha considerado también la presidenta que la desigualdad es "un factor clave" en este ámbito, al tiempo que ha subrayado que "seguir trabajando para atajar brechas por una Europa más cohesionada, equitativa e igualitaria es crucial para que la sociedad avance desde la prosperidad compartida y la igualdad de oportunidades".

"Democracias sólidas y resilientes son imprescindibles para tener sociedades cohesionadas y fuertes", ha concluido.