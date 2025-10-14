El presidente de la mesa de Belate dice que no recibió instrucciones para la adjudicación: "En absoluto"

PAMPLONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la mesa de contratación de las obras de Belate, Jesús Polo, ha negado este martes en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que recibiera instrucciones para adjudicar las obras de desdoblamiento de los túneles de Belate a la UTE Acciona-Servinabar. "En absoluto", ha afirmado Polo a preguntas de UPN en el inicio de la fase de comparecencias de la comisión de investigación que analiza las adjudicaciones públicas del Gobierno de Navarra.

Jesús Polo ha afirmado que, en lo que a él respecta, puede asegurar que no ha habido corrupción ni mordidas en la adjudicación de las obras de Belate. Preguntado nuevamente sobre si puede asegurar que no ha habido corrupción ni mordidas en la adjudicación, Polo ha respondido: "No".

El presidente de la mesa ha asegurado que antes de acudir a la comisión parlamentaria no ha hablado con miembros del Gobierno de Navarra, ni representantes políticos, ni las personas que integraron la mesa de contratación.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha señalado al inicio de su interrogatorio que, con su puntuación, el presidente de la mesa "resultó decisivo en la adjudicación de las obras, de forma ilegal, según la Oficina Anticorrupción, a una UTE donde hay dos empresas investigadas por la UCO y el Tribunal Supremo, por formar parte de una presunta trama corrupta", y ha afirmado que una de esas empresas es Servinabar, "empresa propiedad de Santos Cerdán en un 45%".

Esparza ha indicado que "todo eso ha sido posible por que el Gobierno de Chivite ha permitido que usted -el presidente de la mesa- siguiera en activo de forma excepcional después de superar la edad de la jubilación obligatoria".

Al inicio de su comparecencia, Jesús Polo ha leído un breve escrito en el que ha explicado que había solicitado que su presencia se aplazara, dado que requería de más tiempo para repasar la documentación relativa a esta adjudicación, documentación que había solicitado al Gobierno de Navarra y que le ha sido entregada solo en parte el pasado viernes. En todo caso, y después de que el Parlamento no haya accedido a su petición, ha explicado que ha decidido acudir a la Cámara y contestar a la preguntas ante la "presión" existente en torno a él.

De hecho, ha agradecido que el Parlamento le haya citado, porque "son ya muchos los meses de severas críticas por parte de políticos, organismos, medios y otras personas por mi actuación como presidente de la mesa de contratación, críticas contra mi honor, imputándome sin base alguna la comisión de actuaciones irregulares e ilícitas sin haber tenido la molestia de preguntarme y por tanto sin escucharme".