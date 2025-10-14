La comisión de investigación del Parlamento de Navarra aprueba la comparecencia de Chivite, Barkos y Barcina

PAMPLONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre la licitación y adjudicación de obras públicas del Gobierno foral ha aprobado este martes la comparecencia en la misma de la presidenta del Ejecutivo, María Chivite, y de las dos expresidentas Yolanda Barcina y Uxue Barkos.

Antes de comenzar esta mañana las comparecencias en la citada comisión con el presidente de la mesa de adjudicación de las obras de Belate, ésta se ha reunido para abordar nuevas intervenciones. Así, se ha aprobado por unanimidad la comparecencia de María Chivite, mientras que la de Barcina ha contado con 7 votos a favor y 4 en contra (UPN, PPN y Vox) y la de Barkos con 9 votos a favor y 2 abstenciones (UPN).

Por otro lado, se ha rechazado que acudan el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno foral, José Luis Arasti, la ministra y exconsejera de Economía y Hacienda del Ejecutivo navarro, Elma Saiz, la exmujer de Koldo García, Patricia Úriz, así como del propietario del supermercado en Santesteban.