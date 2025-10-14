El presidente de la mesa de Belate dice que no recibió mordidas: "A mí se me puede investigar; es más, lo deseo"

PAMPLONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la mesa de contratación de la duplicación de los túneles de Belate, Jesús Polo, ha afirmado este martes que no recibió "mordidas" por la adjudicación de las obras. "Conmigo, cero", ha aseverado, para señalar que "con los demás" miembros de la mesa de contratación "no lo sé", pero "no creo". "A mí se me puede investigar todo lo que quieran; es más, lo deseo", ha dicho.

En su comparecencia en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra, Polo ha comentado, a preguntas de Contigo-Zurekin, que ningún técnico de la mesa le parece que "sea un personaje deshonesto, pero claro, no los conozco".

Cuestionado sobre si sabe si algún miembro de la mesa tenía algún tipo de relación personal o habitual en el plano profesional con alguna de las licitadoras, ha explicado que "sí, en el sentido de que habían llevado obras con ellos, pero en el plano personal que yo sepa, no". Y ha añadido que si la parte jurídica tenía contacto con alguna de las adjudicatarias, ha señalado que "ahí sí que ni idea".

Jesús Polo ha manifestado que este proceso de adjudicación fue ordinario, "excepto por que el secretario -de la mesa- puso muchas pegas" desde que le propusieron el informe de valoración adjudicatario, "ya no le gustó o no sé si no le gustó o qué le pasó", que a partir de ese momento especialmente hubo "una guerra abierta" porque "ya discutíamos mucho".

Ha indicado Polo que el secretario "creo que decía que era un tema muy importante y que no tenía que haber dudas de lo que había salido" adjudicado, y que "el informe de valoración justificara muy muy bien que sale esta UTE" -la formada por Acciona y Servinabar-. Según ha continuado, si hubiera salido otra adjudicataria "a lo mejor" el secretario "hubiera hecho lo mismo, no lo sé, eso no lo puedo saber".

El presidente de la mesa ha negado que mirara las valoraciones de los demás técnicos para realizar la suya. "Yo no cogí las cuatro y dije, a ver lo que sale, y luego pongo la mía; en absoluto", ha comentado, para incidir en que "no se planteó la duda" de cuándo emitió su voto en torno a la empresa adjudicataria y por eso no comentó que, según ha insistido este martes, lo hizo en tercer lugar.

Polo ha indicado que se quedó, tras el proceso, "con un regusto malo por todo lo que había pasado, pero no pensé que iba a dar lugar a ninguna polémica". "No había habido un reparo suspensivo, que eso es lo que es gordo", ha dicho, para afirmar que no sabía todo lo que ha pasado posteriormente con el informe de la UCO de la Guardia Civil. "Y aunque yo no tuve nada que ver, no me agradó", ha señalado.

Preguntado por el parlamentario de Contigo-Zurekin Miguel Garrido si habló con algún miembro del Gobierno de Navarra sobre este asunto desde que salió el informe de la UCO, Polo ha dicho que no, ni con los partidos, "a mí nadie me ha preguntado, ni las organizaciones, ni los políticos, ni los periodistas, nadie me ha llamado para nada". "Aquí ha habido un relato, que es el del señor Serena -secretario de la Mesa-, y es el que ha comprado todo el mundo", ha afirmado.

En este sentido, ha comentado que lamenta "no haber sido más duro contestando al secretario cuando me acusaba de cosas; eso sí que lo lamento, no haber sido más duro en los correos o verbalmente". "Traté de que no hubiera tan mal ambiente, pero no lo conseguí", ha aseverado.

Por último, Polo ha contestado a preguntas de Vox y ha negado una vez más que recibiera alguna contraprestación relacionada con la adjudicación de las obras de Belate. "Mi patrimonio siguió siendo exactamente el mismo", ha señalado.

También ha negado que conociera a Antxon Alonso, administrador de Servinabar. "Me hubiera encantado saber que había un problema ahí", ha indicado.

El portavoz de Vox, Emilio Jiménez, ha llamado la atención sobre el hecho de que siendo Pamplona un "pueblo" nadie conociera que "Servinabar no tenía equipo", a lo que Jesús Polo ha indicado que lo que le sorprende es que el secretario de la mesa "no detectara eso, que si me lo hubiera contado hubiera sido muy interesante, pero no me dijo nada". "Ojalá lo hubiera detectado", ha señalado.

El que fuera presidente de la mesa ha añadido que no va a "discutir ni criticar" el informe de la Oficina Anticorrupción o el de la Cámara de Comptos y ha afirmado que, si se señala que él emitió su valoración en la mesa conociendo la del resto de miembros, es porque el secretario "se paseó por esos organismos a contárselo y han seguido su relato y a mí no me ha llamado nadie".