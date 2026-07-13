Previsión meteorológica de Navarra para este lunes, 13 de julio de 2026

PAMPLONA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes en Navarra cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas acompañadas al principio y al final del día de nubes bajas en el noroeste con brumas y probables nieblas asociadas. Probables lluvias débiles y dispersas en la vertiente cantábrica.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso; máximas en descenso que será notable en la vertiente cantábrica, salvo en la Ribera Baja que se mantienen con pocos cambios. Se pueden alcanzar los 36 grados en la Ribera del Ebro y en la mitad este de la zona centro y los 34 en el Pirineo. Viento flojo variable arreciando al final de la tarde a flojo a moderado de componente norte.