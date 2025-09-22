Previsión meteorológica de Navarra para este lunes, 22 de septiembre de 2025

PAMPLONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes en Navarra cielos nubosos en el tercio norte, con chubascos que pueden ir acompañados de tormenta. En el resto, intervalos nubosos sin descartar chubascos dispersos que no llegarán la Ribera.

Temperaturas mínimas en descenso, ligero o sin cambios en Pirineos; máximas sin cambios. Viento flojo variable tendiendo por la mañana a noroeste y oeste con intervalos moderados en la Ribera durante las horas centrales.