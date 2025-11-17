El primer Plan Municipal de las Personas Mayores de Pamplona incluye 99 acciones

PAMPLONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las personas mayores de Pamplona, que suponen casi el 25% de la población actual, cuentan ya con el primer plan municipal que se ha elaborado tras recoger sus prioridades, propuestas y necesidades y que incluye 99 acciones concretas.

El primer Plan Municipal de las Personas Mayores de Pamplona 2025-2030, aprobado este lunes por la Junta de Gobierno Local, busca mejorar la calidad de vida de este sector de la población, promoviendo su bienestar físico, emocional y social, garantizando su participación activa en la vida comunitaria y asegurando el acceso equitativo a servicios, recursos y un entorno urbano accesible y seguro.

La implementación del plan requiere una inversión que ha llevado a incrementar la partida dedicada a las personas mayores en los Presupuestos de 2026 en un 75%, hasta los 347.500 euros (210.000 euros en el capítulo 2 y 137.500 en el capítulo 4).

Así lo ha dado a conocer la concejala delegada del área de Igualdad, Acción Comunitaria, Barrios y Diversidad Cultural, Zaloa Basabe, quien ha destacado objetivos específicos del plan, como la prevención de la soledad no deseada, la promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, el fortalecimiento de los servicios sociales, sanitarios y comunitarios, y el impulso del respeto y la convivencia intergeneracional, dando visibilidad a la aportación de las personas mayores y combatiendo estereotipos edadistas. El plan se concibe como un instrumento flexible que abarca de forma transversal todas las áreas.

El plan cuenta con tres grandes líneas estratégicas: Promoción del bienestar físico y biopsicosocial; Ciudad accesible, segura y funcional; Servicios Sociales y recursos comunitarios. A partir de estas tres líneas, compuestas por ocho temas o ámbitos específicos de intervención, se derivan 23 acciones que se concretan en 99 medidas operativas para darles respuesta, algunas de las cuales ya están implementadas y el resto se realizarán en un plazo que abarca de forma progresiva hasta el año 2030.

La primera línea estratégica acoge acciones como el desarrollo de herramientas y programas formativos para identificar situaciones de aislamiento social, con campañas en lugares estratégicos: farmacias, comercios de barrio o centros de salud. En la prevención de la soledad no deseada se contempla también el fortalecimiento y consolidación de las Redes de Mayores, presentes ya en once barrios de la ciudad, y la extensión del programa "Siempre Acompañados" para reforzar redes de apoyo. También se crea un protocolo comunitario de actuación y se impulsa el voluntariado intergeneracional para acompañar a las personas mayores.

Para incentivar los hábitos saludables, el plan incluye poner en marcha en todos los barrios la Receta Deportivo-Social, organizar talleres periódicos sobre hábitos saludables y prevención de la dependencia, ampliar y diversificar los cursos municipales de actividad física y bienestar emocional para mayores, y favorecer una vivencia saludable y plena de la sexualidad.

El encuentro y la colaboración intergeneracional se fomentan a través de actividades de las Redes de Mayores y de redes de intercambio solidario e intergeneracional de saberes, cuidados o tiempo de acompañamiento. El plan facilita la creación de espacios de encuentro intercultural, donde mayores de diferentes orígenes compartan costumbres, tradiciones y actividades, en entornos seguros y culturalmente sensibles. Estas acciones se refuerzan con la colaboración con entidades de discapacidad, para impulsar proyectos conjuntos de inclusión y sensibilización.

Para sensibilizar contra el edadismo y visibilizar la aportación de las personas mayores a la vida social, familiar y comunitaria, se desarrollan e impulsan campañas y jornadas de sensibilización en calles y medios locales. El plan contempla la formación del personal de atención al público y la realización de charlas sobre los derechos y libertades de las personas mayores en distintos entornos, así como reconocimientos públicos a su trayectoria y contribución. También se celebrarán efemérides relevantes, como el Día Internacional de las Personas Mayores, y se impartirán charlas informativas en clubes y asociaciones sobre seguridad, prevención de estafas y promoción del buen trato, junto a acciones de sensibilización para prevenir situaciones de violencia o maltrato.

La programación cultural municipal incorporará la perspectiva de las personas mayores y ofrecerá actividades culturales, deportivas y sociales en todos los barrios, adaptadas a sus intereses y capacidades. Se fomentará el uso de los centros comunitarios para crear espacios de encuentro y del asociacionismo, además de facilitar un servicio de acompañamiento puntual para mayores con movilidad reducida o en situación de soledad o dependencia, para que puedan participar en actividades comunitarias. También se plantea fomentar los comedores comunitarios intergeneracionales, para generar convivencia y reducir la soledad no deseada.

En el ámbito de la mejora de la accesibilidad y con el objetivo de eliminar las barreras arquitectónicas señaladas en el diagnóstico, se propone que las personas mayores participen como un sector más en la puesta en marcha del Plan Integral de Accesibilidad de Pamplona, al mismo tiempo que se irán eliminando progresivamente todas las barreras que dificultan el acceso a edificios públicos y de uso comunitario. El plan se compromete a implantar y mantener pasarelas eléctricas o ascensores en los barrios que lo necesiten.

En cuanto al mobiliario urbano, se instalarán bancos ergonómicos, en lugares estratégicos, para facilitar descansos y favorecer la interacción social. Se fomentará el uso de los parques a través de actividades como visitas guiadas, rutas saludables o encuentros al aire libre. Los aseos públicos serán adaptados para personas con movilidad reducida, para fomentar su autonomía. También se tiene en cuenta la habilitación de refugios climáticos, con zonas de sombra y protección contra la lluvia o el calor extremo.

Otro de los aspectos mencionados en el lan es la necesidad de adaptar el sistema de contenedores para facilitar su uso a las personas mayores, aspecto que se trasladará a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.

Para garantizar el mantenimiento correcto del espacio urbano, se insta a la ciudadanía a comunicar cualquier incidencia en el teléfono 010, de forma que se pueda corregir en las labores de mantenimiento periódico y revisión técnica de calles, aceras y plazas con alta afluencia de personas mayores. La iluminación nocturna se optimizará para incrementar la visibilidad y la sensación de seguridad durante la noche. Los pasos de peatones regulados por semáforos contarán con tiempo suficiente para cruzar.

El plan aboga por realizar mapeos periódicos por barrios para identificar puntos críticos, como semáforos con mala visibilidad, pasos poco señalizados o salidas de aparcamientos peligrosas. Se separarán físicamente los carriles para peatones, bicicletas y patinetes, con separadores y señalización específica, para reducir accidentes y garantizar un uso ordenado del espacio público. También se mejorará la señalización de calles, accesos y edificios públicos, y se incrementará la presencia de policías en parques y plazas, para prevenir conductas inapropiadas en espacios públicos.