La Primitiva deja un premio de más de 13.000 euros en Pamplona

Archivo - Una administración de lotería. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de La Primitiva, celebrado este sábado 15 de agosto, ha dejado un premio de 13.416,30 euros en Pamplona gracias a un boleto acertante de segunda categoría (cinco aciertos + complementario) vendido en un establecimiento ubicado en la calle Río Urrobi 6, en el barrio de La Milagrosa.

De segunda categoría también se han registrado acertantes en Tona (Barcelona), Badajoz, Barcelona, Almadén (Ciudad Real), Cee (A Coruña), Motril (Granada), Aracena (Huelva), Málaga, Los Palacios y Villafranca (Sevilla), Aldaia (Valencia) y Utebo (Zaragoza).

La combinación ganadora del sorteo de La Primitiva de este sábado ha estado formada por los 23, 17, 13, 8, 33 y 47. El número complementario es el 11, el reintegro el 9 y el Joker, 2095565. La recaudación ha ascendido a 10.595.788 euros.

Un acertante en la localidad zaragozana de Utebo ha ganado más de 59 millones de euros en este sorteo. En concreto, se trata de un boleto acertante de categoría especial (seis aciertos más reintegro) que con el premio acumulado de primera categoría (seis aciertos) cobrará la cantidad de 59.859.243 euros. Dicho boleto ha sido validado en la Administración de Loterías número 2 de Utebo (Zaragoza), situada en avenida Navarra, en el número 8-10.

El otro boleto acertante de Primera Categoría (6 aciertos) ha sido validado en el Despacho Receptor No 39.340 de Alosno (Huelva), situado en Condesa de Barbate, 2.