La Princesa Leonor expresa su "unión y compromiso" con Navarra en el libro de honor de Tudela

La princesa de Asturias y Viana, Leonor, durante su visita al Ayuntamiento de Tudela y el Palacio del Marqués de San Adrián, sede de la UNED. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La princesa de Asturias y de Viana, Leonor, ha escrito este sábado un mensaje en el libro de honor del Ayuntamiento de Tudela en el que ha expresado su "unión" y "compromiso" con Navarra.

"Termino aquí en Tudela mi primera visita oficial a la Comunidad Foral de Navarra. Hace seis siglos que el rey Carlos III 'el Noble' creó el título que hoy me vincula a esta tierra. Y, aunque ha sido breve mi paso por Navarra, estos días me han servido para sentir que mi unión y mi compromiso con esta comunidad son aún más firmes", ha destacado la Princesa en el final de su visita a la Comunidad foral.

En su mensaje, Leonor también ha expresado su deseo de "regresar a menudo y seguir conociendo y acompañando a un pueblo emprendedor y comprometido". "Un pueblo que es un orgullo para España", ha añadido.

Los Reyes Felipe y Letizia también han dejado un mensaje en el libro de honor del Consistorio ribero: "Nos alegra especialmente esta visita a Tudela por ser la primera vez que la Princesa Leonor, nuestra hija y heredera, visita Navarra como Princesa de Viana. Gracias por vuestra acogida en esta ocasión tan simbólica y emotiva".