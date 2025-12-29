Prisión para dos varones detenidos tras darse a la fuga al ser sorprendidos robando en una vivienda en Cizur

Archivo - Imagen de archivo de un agente de Policía Foral - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos varones de 32 y 39 años han sido detenidos este fin de semana en la ronda de Cizur Menor tras darse a la fuga al ser sorprendidos robando en una vivienda. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona ha decretado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Según han informado desde la Policía Foral, a ambos se les imputa un delito de robo con fuerza. A uno de ellos, además, se le imputa también un delito de atentado, tras comportarse de manera violenta en las instalaciones policiales y destrozar mobiliario.

Su búsqueda se inició cuando, al ser sorprendidos robando en una vivienda, emprendieron la huida. Los agentes los localizaron en la ronda portando un patinete eléctrico, varios teléfonos móviles, cableado y diverso material de dudosa procedencia.

En total, la Policía Foral ha atendido este fin de semana 34 accidentes de tráfico, que se han saldado con 3 heridos de distinta consideración y daños materiales en los vehículos y/o vías. Además, se han abierto diligencias a 22 personas por la comisión de distintos delitos.

Cinco hombres han sido detenidos por delitos relacionados con violencia contra la mujer (malos tratos, amenazas, lesiones y quebrantamientos) en distintas localidades de la Comunidad foral.

Por delitos contra las personas, patrullas acudieron a Orokoien, a requerimiento de los trabajadores de un centro de acogida de menores, y detuvieron a un joven de 17 años por delitos de daños y amenazas graves, que mostró un "violento comportamiento".

Por requisitorias judiciales, agentes locales de Tudela detuvieron y trasladaron a dependencias de Policía Foral a una mujer de 61 años reclamada por el Juzgado Penal nº 4 de Zaragoza.

Por delito de desobediencia y atentado contra los agentes han sido detenidas dos personas. Una de ellas, un varón de 34 años que tuvo que ser apeado forzosamente por agentes de la comisaría de Alsasua del tren en la estación de la localidad, al negarse a pagar el billete y retrasar con su actitud la salida del mismo. Se le investiga también por un delito de daños al regresar horas más tarde y ocasionar destrozos en el mobiliario de la propia estación.

En la C/ Monasterio de Irache de Pamplona ha sido detenido un joven de 17 años por el mismo delito, tras arremeter e insultar gravemente a los agentes actuantes y causar desórdenes en un establecimiento del barrio e increpar al resto de viandantes.

Dos personas han sido detenidas en una localidad de la Merindad de Olite por un delito de tráfico de drogas.

SEGURIDAD VIAL: 34 ACCIDENTES Y 9 IMPUTACIONES

Durante el fin de semana las patrullas de Policía Foral han atendido 34 accidentes viales, con el resultado de 3 personas heridas de diferente consideración, en Peralta (NA-115) Baztán (NA-4453) y Berriozar (PA-30). En 12 de los siniestros se han visto implicadas especies cinegéticas, corzos y jabalís en su mayoría.

Además, nueve conductores han sido citados para juicio rápido por delitos de tráfico.

La conducción irregular de un vehículo alertó a otro usuario de la vía, que lo puso en conocimiento del Centro de Mando y Coordinación de Policía Foral. Una patrulla interceptó en Ultzama (NA-4230) al turismo descrito, cuyo conductor, de 19 años, mostraba evidentes síntomas de haber consumido bebidas alcohólicas y arrojó una tasa delictiva de 0,73 mg/l.

En Berriozar, un conductor de 58 años abandonó andando su vehículo tras colisionar con otro en un parking de un centro comercial. Con la descripción aportada por los testigos, agentes de tráfico localizaron al individuo en las proximidades de su domicilio, que sometido a las correspondientes pruebas y dio un resultado de 0,88 mg/l en alcohol.

También en un parking, en esta ocasión de la estación de autobuses de Estella, otro conductor, de 52 años, fue imputado, en colaboración con la Policía Local, tras ocasionar daños a un vehículo estacionado y arrojar una tasa en alcohol de 0,91 mg/l.

Agentes de la comisaría de Alsasua que circulaban por la Autovía de la Sakana tuvueron que realizar una maniobra evasiva para evitar, a la altura de Arruazu, colisionar con otro vehículo que circulaba en el mismo sentido. Su su conductor, de 51 años, dio positivo en alcohol (0,77 mg/l).

Por otro lado, la conducción errática de un vehículo en una céntrica calle de Pamplona llevó a los agentes intervinientes a someter a la pertinente etilometría a su conductor, que arrojó un resultado de 0,97 mg/l y fue imputado. Finalmente, una mujer de 36 años fue imputada por conducir con una tasa penal en alcohol en Biurrun-Olcoz.

En controles preventivos establecidos por la División de Tráfico han sido imputados conductores, tras arrojar tasas penales en alcohol, en Arazuri (NA-30) 0,84mg/l, y Galar (NA-6001) 0,78 mg/l. Y en Iza (NA-240-A) se investiga a una conductora de 33 años al ser sorprendida en un control rutinario conduciendo un deportivo de alta cilindrada sin haber obtenido nunca el permiso de conducir.