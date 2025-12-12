Profesionales de Atención Temprana refuerzan la atención a menores con dificultades de desarrollo en Tindouf

Una de las acciones realizadas por el equipo del Servicio de Atención Temprana en los campos de refugiados saharauis en Tindouf. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Atención Temprana del Gobierno de Navarra continúa avanzando en el desarrollo del Proyecto Nailah, una iniciativa de cooperación puesta en marcha por el Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, en colaboración con Ministerio de Asuntos Sociales de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), para la implementación del Servicio de Atención Temprana en los campos de refugiados saharauis en Tindouf (Argelia).

Para ello, el pasado mes de octubre, un grupo de siete profesionales, con perfiles de fisioterapia, psicomotricidad, logopedia y psicología, se trasladó hasta los campamentos durante dos semanas, con el objetivo de continuar con la labor iniciada por el equipo que se desplazó el pasado mes de mayo. En esta ocasión, el equipo ha seguido colaborando con las profesionales y familias contactadas en el anterior viaje al terreno, con el fin de acercar los objetivos planteados a la realidad de cada familia y profesional.

Según explica el Ejecutivo foral, entre los objetivos de este proyecto destacan "la capacitación profesional, la detección temprana, el empoderamiento de personas clave para la viabilidad del proyecto y el establecimiento de redes comunitarias que sostengan la labor de las profesionales locales y de las propias familias". Por eso, un aspecto fundamental del proyecto es el conocimiento, tanto de los recursos existentes en la zona, como de los puntos fuertes existentes en el trabajo con la infancia, para "potenciar las fortalezas de las profesionales, de los menores y sus familias y del entorno comunitario".

Durante su estancia en los campamentos, la delegación navarra ha podido mantener reuniones de organización y planificación con representantes del Ministerio de Asuntos Sociales de la RASD y con las coordinadoras y profesionales que acompañan a las familias en las haimas y en los centros educativos para niños y niñas con necesidades especiales. En este sentido, se ha podido profundizar en el conocimiento de las entidades, recursos y profesionales ya existentes en la zona, con la idea, coherente con el proyecto, de ir estableciendo redes locales que faciliten y sostengan un trabajo cada vez más coordinado hacia la infancia.

Asimismo, se ha iniciado una formación, a petición de las profesionales de los campamentos, en torno al conocimiento del desarrollo infantil y la manera en que se puede acompañar, teniendo en cuenta las capacidades y fortalezas presentes en cada menor, planteando como un aspecto clave el que las profesionales "vean a los menores desde la capacidad y no desde el déficit, de cara a convertirse en facilitadoras de oportunidades de aprendizaje".

Por último, se ha implementado otra formación práctica con las profesionales de la zona, para la confección y reciclaje de productos de apoyo necesarios para un buen posicionamiento y mejora en las oportunidades de interacción y de aprendizaje de los menores, mejorando así su calidad de vida.

Este viaje ha sido el segundo llevado a cabo en el marco del Proyecto Nailah. Está previsto realizar más desplazamientos al terreno, mientras continúa desarrollándose el trabajo desde la distancia, con el fin de enfatizar en la necesidad de sensibilizar y formar a las profesionales de la zona, tanto en detección, como en la intervención temprana.

El primer traslado se produjo el pasado mes de mayo, cuando un equipo de seis profesionales del Servicio de Atención Temprana viajó durante dos semanas a la wilaya de Auserd, en los campamentos de Tindouf, para capacitar a profesionales, empoderando a personas claves para la viabilidad del proyecto y estableciendo redes comunitarias con profesionales de otras entidades que ya vienen trabajando en esta materia en la zona.

PROYECTO NAILAH

Se trata del primer proyecto de cooperación técnica directa del Gobierno de Navarra, es decir, con actuación directa sobre el terreno de profesionales desplazados desde la Comunidad foral al lugar de actuación, y nace con el objetivo principal de "fortalecer los recursos familiares y comunitarios existentes de cara a mejorar la calidad de vida de niñas y niños con importantes retos en el desarrollo y sus familias en los campamentos". Se prevé que el proyecto, que cuenta con un presupuesto inicial de 50.000 euros, pueda beneficiar una gran cantidad de niñas y niños saharauis.

Esta iniciativa surge al amparo del Protocolo de colaboración firmado entre Derechos Sociales y la RASD el 21 de noviembre de 2016, con el objetivo principal de expresar la solidaridad del Gobierno de Navarra con el pueblo saharaui, así como de apoyar iniciativas en favor de la paz que se han realizado en la región y que toman en consideración la búsqueda de una solución justa para la población refugiada, especialmente impulsadas por Naciones Unidas.

Navarra, a través de sus instituciones y organizaciones de la sociedad civil viene mostrando su apoyo al pueblo saharaui desde el año 1992, colaborando con ayuda humanitaria, y proyectos de desarrollo fundamentalmente en el sector de la seguridad alimentaria, la salud y la educación. Este 2025, la Dirección General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo ha firmado, un año más, sendos convenios con la Asociación Navarra de Amigos y Amigas de la República Árabe Saharaui Democrática (ANARASD) por un importe de 489.000 euros, y con la Asociación Navarra de Amigos del Sáhara (ANAS), por 67.500 euros.

III PLAN DIRECTOR DE COOPERACIÓN

El Proyecto Nailah se desarrolla en el marco del III Plan Director de Cooperación al Desarrollo de Navarra, el instrumento que establece la estrategia de la cooperación en la Comunidad foral, recogiendo la visión centrada en el concepto de desarrollo humano sostenible, los principios rectores y los enfoques transversales que deben estar presentes en las intervenciones de la cooperación navarra, así como los sectores de intervención y áreas geográficas prioritarias de actuación, recogiendo a su vez las modalidades de actuación en el ámbito de la cooperación pública, entre las que se encuentran la cooperación económica o técnica.

Igualmente, el Plan recoge los instrumentos propios de cada tipo de cooperación, señalando, en relación con la cooperación técnica, que se articulará a través de la acción directa del Gobierno de Navarra, como es el caso del Proyecto Nailah, o bien a través del fomento de la llevada a cabo por otros actores de la cooperación de Navarra.