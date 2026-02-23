El programa SCIPIO de apoyo a dependientes y cuidadores se amplía a todos los barrios de Pamplona durante todo el año

PAMPLONA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona va a extender a todo el año 2026 y a todos los barrios de la ciudad el proyecto SCIPIO de apoyo, asesoramiento y orientación a personas dependientes y cuidadoras perceptoras de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar.

Lo que en 2025 fue una experiencia piloto de seis meses de duración y en algunos barrios, se convierte en un proyecto anual que puede atender a más de 270 persona dependientes de toda la ciudad.

El desarrollo del proyecto se regula a través de un convenio firmado por el Ayuntamiento de Pamplona y la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas (ANADP).

Al abarcar todo el año 2026, el presupuesto se duplica, pasando de 60.000 a 120.000 euros, que se invierten en la contratación de las trabajadoras familiares y el personal técnico necesario para el desempeño de esas labores de apoyo, asesoramiento e información sobre aspectos relacionados con la atención y el cuidado de la persona dependiente a fin de "garantizar la atención y la calidad de los cuidados".

En Pamplona, a 31 de diciembre de 2025, constan reconocidas como dependientes 6.117 personas, de las que 3.868 (un 63,3%) con mujeres y 2.247 (un 36,7%) son hombres. Según el grado de dependencias reconocido, 2.891 (un 47,2%) son dependientes moderadas, 2.176 (un 35,6%) son dependientes severas y 695 (un 17,2%) son grandes dependientes. Pamplona acoge al 32% de las personas dependientes reconocidas en Navarra.

PERSONAS BENEFICIARIAS

El programa SCIPIO está dirigido a personas que han sido beneficiarias por primera vez en el año 2025 de las ayudas económicas reguladas en la Orden Foral 62/2013 para la permanencia en el domicilio de las personas dependientes y el apoyo a sus personas cuidadoras. Se requiere, además, que no sean perceptoras de otros servicios o ayudas públicas.

El Ayuntamiento de Pamplona ha calculado en 136 personas las personas que pueden ser atendidas con estos requisitos.

Adicionalmente, y "solo en el caso de atender a esas 136 personas dependientes", el proyecto se extenderá a personas dependientes que accedieron por primera vez a esas prestaciones durante 2024 que residan en los barrios que no pudieron ser atendidos en la experiencia piloto del año pasado.

En este caso, se intentará atender a un máximo de 134 personas dependientes y familias de Buztintxuri, Casco Antiguo, Ensanche, Etxabakoitz, Lezkairu, Mendillorri, Milagrosa, Azpilagaña y San Jorge.

Por último, se podrían también beneficiar de este apoyo y asesoramiento del proyecto SCIPIO personas dependientes perceptoras de esas ayudas de permanencia en domicilio de cualquier año de concesión, "siempre que hayan mostrado su interés en participar y sean derivadas por profesionales del Programa de Autonomía de las Unidades de Barrio de Pamplona".

El concejal delegado de Acción Social del Ayuntamiento de Pamplona, Txema Mauleón, ha destacado "la voluntad del Ayuntamiento de Pamplona de convertir SCIPIO en un servicio permanente para las personas en situación de dependencia, tras dos años de experiencia piloto y tras una primera evaluación en el que la inmensa mayoría de las personas usuarias y sus familias" consideraban el servicio como "muy útil" y "muy satisfactorio".

TRES PROFESIONALES CON EXPERIENCIA EN EL SAD

La labor de apoyo y asesoramiento a las personas dependientes y cuidadoras la realizan tres trabajadoras familiares, con una "amplia experiencia", que forman parte de la plantilla municipal del EMAD y que realizan su labor profesional en el marco del Servicio de Atención a Domicilio del Ayuntamiento de Pamplona, además de una persona auxiliar administrativa para el registro de los indicadores con los que se evaluará el proyecto.

Las trabajadoras familiares desarrollarán labores de información, orientación y asesoramiento a las personas en situación de dependencia y a las personas cuidadoras sobre aspectos relacionados con la atención y el cuidado de la persona usuaria.

Se centrarán en cuestiones de apoyo y atención personal, de apoyo socio-sanitario o de apoyo psicosocial y educativos, así como la implementación de medidas para el cuidador o cuidadora no profesional. Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de visitas domiciliarias previamente agendadas.

Se persigue que las actuaciones de apoyo, orientación y asesoramiento que las personas puedan llegar a demandar sean correspondidas por las trabajadoras familiares en una o varias visitas al domicilio.

Las trabajadoras familiares "se adaptarán a las necesidades, interesases y preferencias que puedan manifestar las personas dependientes y sus familias". La visita domiciliaria podrá ser complementada con seguimientos telefónicos previamente acordados con las familias o iniciados de parte por las propias familias.

En ese contexto de seguimiento, las trabajadoras familiares "podrán detectar situaciones o necesidades de las personas dependientes y/o cuidadoras que requiera participación de otros recursos institucionales o comunitarios".

Entre esos recursos que "pueden ayudar a reforzar la calidad de los cuidados" se encuentran el Centro de Productos de Apoyo, la Escuela de Salud Navarra, las Redes de Mayores de Pamplona, entidades de voluntariado y préstamo de ayudas técnicas, el Teléfono de la Esperanza, AFAN, la Asociación Contra el Cáncer o los propios centros de salud.

También informarán sobre recursos específicos como el Servicio de Atención a Domicilio o el Programa de Autonomía de las Unidades de Barrio de Pamplona.