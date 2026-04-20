Programado un corte de tráfico el miércoles en la N-121-A por la ejecución de las obras de la variante de Burutain

Movimientos de tierra en la N-121-A con motivo de las obras de la variante de Burutain. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La carretera N-121-A, a la altura de Burutain, entre los puntos kilométricos 15 y 16,500, permanecerá cerrada el próximo miércoles, día 22 de abril, con motivo de la ejecución de las obras de la variante de Burutain.

La interrupción de la circulación se repetirá todos los miércoles durante 12 semanas, desde abril hasta junio, y contemplará un parón de 20 minutos en la franja horaria de 12 a 14 horas.

Ese corte está enmarcado en las obras de conversión de la carretera N-121-A en vía 2+1 entre los puntos kilométricos 10,500 y 22,500, según ha informado el Gobierno foral.