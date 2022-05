Proposición de ley de PSN, Geroa, Bildu, Podemos e I-E para reconocer a víctimas de abusos sexuales en la Iglesia

PAMPLONA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Los partidos PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra han registrado en el Parlamento foral una proposición de ley para reconocer a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, "una proposición de ley que viene a dar respuesta desde el ámbito de la Cámara y de la Administración a una petición de derechos humanos, de búsqueda de la verdad, de la justicia, es una petición de memoria y con el objetivo de que no se vuelvan a producir".

Los representantes de PSN, Geroa Bai y Podemos han ofrecido una rueda de prensa este viernes junto al consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno foral, Eduardo Santos, sobre la citada proposición de ley que es "la culminación de un trabajo conjunto que ha tenido que ver con la trayectoria del departamento de Justicia", ha expuesto Santos.

El consejero ha explicado que "las víctimas vinieron a este Parlamento cuando decidieron alzar la voz y siempre entendimos que era el Parlamento quien les diera respuesta a su petición". "Estamos ante un problema social de primera magnitud que estaba oculto", ha dicho, para colocar "siempre a las víctimas en el centro".

Santos ha explicado que "se ha trabajado con las víctimas y otros sectores de la sociedad". "La Administración no puede mirar para otro lado y a través de la oficina de víctimas de delitos del Gobierno de Navarra se recibirán los planteamientos de quienes soliciten ser reconocidos como víctimas, habrá un expediente que se instruya y va a la comisión de expertos, que propondrá el reconocimiento o no de los solicitantes como víctimas. Habrá una resolución individualizada", ha dicho, para señalar que "está invitada la Iglesia para la búsqueda de la verdad".

El consejero ha señalado que "el diálogo con la Iglesia es fluido y constante" y ha añadido que será esta institución quien "tendrá que determinar una posición final sobre lo que se recoge en esta proposición de ley, que es colaboración interinstitucional, apoyo a las víctimas y participación en el esclarecimiento de unos hechos".

Según ha dicho Santos, "es una ley que pretende acoger a las víctimas y pretende una reparación en el sentido que las víctimas nos han pedido, que es que se les reconozca socialmente". "En términos de reparación económica, en caso de que alguien solicite, lo debe reparar económicamente quien hizo el daño", ha dicho, para mencionar que "en otros países ha sido la Iglesia quien ha llegado a acuerdos de reparación en su integridad con el Estado".

"El paso que debiera dar la Iglesia y el primer paso para reparar es reconocer", ha expuesto el consejero, quien ha afirmado que "tenemos mucho camino por recorrer y las cosas van por su orden". "Esta proposición pretende ser un punto de partida para seguir dando pasos", ha manifestado.

El consejero ha querido "lanzar dos mensajes", que se trata de una "iniciativa a favor de las víctimas y no en contra de nadie ni de la Iglesia" y que "hay que dar pasos hacia adelante".

DAR PASOS

La parlamentaria socialista Virginia Magdaleno ha explicado que han participado activamente en la elaboración de esta ley. "Había que dar el paso", ha dicho, para señalar que "la ley llega tarde pero tenía que llegar". "Supone dar luz a estas vulneraciones de derechos humanos que no debieron suceder y para que no vuelvan a suceder", ha señalado, para abogar por que este tema "no caiga en el olvido".

Según ha añadido, "el PSN estamos al lado de las víctimas porque estas cuestiones sobrecogen". "Esta ley no va en contra de la Iglesia católica, sí defendemos un Estado aconfesional, pero sí vamos a combatir la amnesia social y las equidistancias", ha expuesto, para animar a la Iglesia a participar en la comisión. Magdaleno ha abogado por "una ley integral y progresista que alivie el sufrimiento que han pasado las víctimas".

La representante de Geroa Bai Blanca Regúlez ha destacado su "compromiso" con las víctimas de abuso sexual y "brindarles la justicia que merecen". "La proposición de ley reconoce la valentía de las víctimas, que han dado pasos importantes para denunciar de forma pública su situación", ha apuntado, para señalar que "pretende otorgar un estatuto especial a estas víctimas".

Ha añadido que son "conscientes" de que "no se recoge en esta proposición de ley la reparación, nos quedamos en el reconocimiento y asistencia a las víctimas, que es ya un paso importante para estas víctimas". "Esta ley es un avance importante para la sociedad navarra para hacer visible estos abusos en el seno de la Iglesia", ha comentado Regúlez.

Desde Podemos, el parlamentario Mikel Buil ha señalado que es de "celebración" este consenso en torno a la proposición de ley, "un proceso que empezó en febrero de 2019 cuando una persona trasladó todo el dolor que habían padecido él y su hermano y provocó que 30 víctimas denunciaran públicamente". "Esta proposición de ley es parte de un proceso", ha dicho, para añadir que "los abusos fueron generalizados y creemos que es el momento de arrojar luz".

Buil ha hecho un llamamiento a "la colaboración ciudadana contra la pederastia, contra la impunidad". "Donde hay invisibilidad se produce el delito", ha dicho, y ha comentado que "instituciones, sociedad civil y comunidad cristiana de base estamos con las víctimas y vamos a seguir luchando por ellas".