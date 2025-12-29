Provoca una colisión contra otro turismo en Pamplona y da positivo en la prueba de alcoholemia

PAMPLONA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un conductor ha arrojado un resultado positivo de 0,82 mg/l en la prueba de alcoholemia tras provocar una colisión contra otro turismo en la calle Amaya de Pamplona.

Según han informado desde la Policía Municipal en su cuenta de X, el suceso tuvo lugar a las 23.20 horas del domingo. En total, en materia de seguridad vial, el fin de semana se ha saldado con 18 accidentes de tráfico atendidos, todos ellos con resultado de daños materiales, aunque cuatro personas resultaron heridas de carácter leve.

Entre los heridos se encuentran el conductor de una motocicleta, un peatón atropellado en la calle Paulino Caballero, una persona implicada en un accidente entre dos turismos, así como otra que sufrió una caída en el interior de un autobús urbano.

Asimismo, dos conductores fueron retirados de la circulación y se les instruyeron diligencias por delitos contra la seguridad vial.