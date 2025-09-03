Un proyecto "innovador" aúna eficiencia energética, domótica e inclusión social en los nuevos pisos del Grupo San Pedro

PAMPLONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cinco viviendas domóticas y energéticamente eficientes del Grupo San Pedro, rehabilitadas gracias al proyecto oPENLab y con capacidad para 24 personas, están ya en uso con cinco personas con discapacidad y una persona voluntaria residiendo en ellas.

El Ayuntamiento de Pamplona ha puesto en marcha un proyecto "innovador", junto a entidades sociales del ámbito de la discapacidad, para "encontrar una solución habitacional a la problemática específica de estas personas". De esta forma, se va a destinar este primer bloque de pisos municipales en San Pedro destinados a personas con discapacidad y gestionados a través de entidades de CERMIN interesadas.

El Ayuntamiento de Pamplona está estableciendo convenios de cesión tres años de duración con diferentes entidades del ámbito de discapacidad. Por el momento, lo ha hecho con ASPACE, con la Asociación Síndrome de Down y con ANASAPS. Además, también se aloja en estos edificios una persona con discapacidad derivada a este recurso desde la Unidad de Barrio de Etxabakoitz.

Cuando se culmine el proceso, serán hasta doce las viviendas destinadas a desarrollar este proyecto de innovación social que apoya la investigación sobre necesidades y las buenas prácticas en el trato a personas con discapacidad.

Así lo han dado a conocer este miércoles en una rueda de prensa el concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030, Joxe Abaurrea, el concejal delegado de Acción Social, Txema Mauleón, y la presidenta de CERMIN, María Luz Sanz.

En su intervención, Abaurrea ha indicado que se trata de "un proyecto único, que reúne cuatro factores distintos, que además son representativos del modelo de ciudad que quiere impulsar este equipo de gobierno". Así, ha destacado la parte social del proyecto, el hecho de que se enmarca dentro del plan de transición energética y cambio climático del Ayuntamiento, su "innovación" desde una "perspectiva social", y la innovación ligada a la investigación.

"Es un proyecto piloto, es una rehabilitación especial, única, con unos elementos tecnológicos que vamos a tener que seguir, monitorizar, para valorar y poder llegar a conclusiones sobre si realmente estas tecnologías son hábiles para otros modelos y si pueden ser extensibles y generalizables", ha indicado, tras señalar que "este tipo de proyectos se hacen para que, si son exitosos, que eso es lógicamente con el ánimo con el que estamos trabajando, luego sean replicables" con "carácter más general".

Por su parte, Mauleón ha apuntado que "desde las entidades con discapacidad se nos venía trasladando una demanda muy importante, una demanda insatisfecha de necesidad de vivienda de alquiler asequible para personas con discapacidad, muchas de las cuales, por sus circunstancias particulares, también sufren una situación de menores ingresos que la media". En este sentido, ha destacado que va a ser la primera vez que el Ayuntamiento abre un programa específico de vivienda asequible para personas con discapacidad.

En nombre de CERMIN, Mari Luz Sanz ha comentado que "hay una gran necesidad de vivienda en general para muchos colectivos, pero las personas con discapacidad, por sus características, es mayor y no solo porque sean viviendas asequibles, sino también porque sean viviendas accesibles". "Las personas con discapacidad quieren vivir como todos los demás, solos en su casa, porque quieren tener un proyecto de vida independiente que les dé esa libertad que tenemos todos los demás para hacer las cosas, y para desarrollar esa vida autónoma es necesario proyectos como estos", ha dicho, tras calificar el proyecto como "muy novedoso".

El proyecto aúna innovación sobre eficiencia energética, innovación tecnológica, a través de la domótica de las viviendas, e inclusión social de personas con discapacidad. Mientras un estudiante becado a través de oPENLab controla la gestión energética del edificio, la domótica permitirá medir el grado en que puede ayudar a una mejor adaptación de las viviendas a las necesidades particulares de quienes las habitan.

A todo ello, "se podrá sumar más adelante la participación de estudiantes de la UPNA de ramas sociales e ingeniería como potenciales residentes, que aplicarán sus conocimientos a la realidad física y humana del edificio".

SELECCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

Las entidades sociales adquieren el compromiso de realizar entre sus personas asociadas un análisis de quienés pueden optar a las viviendas del Grupo San Pedro, seleccionarlas (pueden ser distintas y sucesivas, según se vayan encontrando otros recursos de habitacionales) y hacerles un seguimiento durante el tiempo que permanezcan alojadas en las viviendas municipales. Son las propias entidades las que asumen el pago del alquiler social, que asciende a 343 euros, y suscriben el correspondiente seguro de responsabilidad civil, además de proporcionar acompañamiento social.

El Ayuntamiento de Pamplona, como titular de la vivienda, se encarga del amueblamiento y las instalaciones básicas de la vivienda, de los gastos comunes, del seguro del hogar y de los gastos de mantenimiento durante los tres años de convenio. Este proyecto está, además, dentro del Plan Municipal de Vivienda Asequible porque permite el alojamiento a precios del VPO en alquiler "para un perfil de personas que, según las entidades sociales colaboradoras, suelen encontrar trabas para acceder a viviendas o recursos habitacionales que les permitan la vida independiente".

El origen del proyecto está en el programa europeo oPENLab, que busca aunar los procesos de rehabilitación de edificios y su mayor eficiencia energética utilizando nuevas tecnologías. La incorporación de la domótica y personas con discapacidad como residentes "convierte a Pamplona en un espacio experimental 'en vivo', en este caso, de cómo la convivencia de personas con necesidades específicas de muy distintas características puede mejorar la eficiencia de las viviendas, y generar un entorno de aprendizaje y experimentación social para analizar interacciones entre tecnología, confort y bienestar, rehabilitación, accesibilidad y autonomía personal".

Las personas residentes y sus asociaciones de procedencia se obligan a participar activamente en las formaciones que imparta el Ayuntamiento sobre el uso de la domótica, y también a proveer de feedback sobre el funcionamiento de la tecnología en la vivienda.