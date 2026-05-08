El proyecto 'Mente en Juego' prevé llegar a 20 clubes de fútbol formativo para fomentar la salud mental en el deporte

PAMPLONA 8 May. (EUROPA PRESS) -

Tras la experiencia piloto desarrollada en 2025, el proyecto 'Mente en Juego' inicia en 2026 una nueva fase con el objetivo de llegar a 20 clubes de fútbol formativo, con la finalidad de "ampliar su impacto y consolidar una propuesta que integra la salud mental en el día a día del deporte".

La iniciativa, presentada en Cascante, está impulsada por el Gobierno de Navarra, a través del Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física (INDAF), con el apoyo de Acción Social de Caja Rural de Navarra y la Fundación Álex Remiro. El proyecto lo implementa la Asociación Navarra para la Salud Mental (ANASAPS) y Fundación Fútbol Más, recientemente reconocida como referente en el uso del deporte para el desarrollo con el premio Laureus Sport for Good.

Durante 2025, 'Mente en Juego' se implementó en ocho clubes de fútbol de Navarra, en los que se desarrollaron 41 talleres en los que participaron más de 300 jóvenes, familias y entrenadores y entrenadoras. La intervención abordó aspectos como "la protección de la infancia, la parentalidad positiva, el liderazgo socioemocional y la gestión del bienestar emocional en el deporte", explica en un comunicado el Ejecutivo foral.

El proyecto permitió observar "cambios concretos" en los equipos, como "una mejora en la convivencia, en la comunicación entre entrenadores y entrenadoras, familias y jugadores y jugadoras, y una mayor capacidad para identificar y gestionar situaciones de malestar emocional en el entorno deportivo".

Estos resultados se presentaron en el Navarra Arena durante la I Jornada 'Mente en Juego', un encuentro que reunió a instituciones, profesionales del deporte y entidades sociales.

CREAR UNA RED DE CLUBES QUE "INTEGREN EL BIENESTAR EMOCIONAL

La nueva fase del proyecto plantea "pasar de intervenciones puntuales" a la construcción de una red de clubes que "integren el bienestar emocional como parte estructural de su funcionamiento".

'Mente en Juego' trabaja desde un enfoque comunitario, implicando no solo a los jugadores y jugadoras, sino también a entrenadores/as, coordinadores/as y familias. A través de talleres y sesiones prácticas, el proyecto introduce herramientas para abordar aspectos como "la presión competitiva, la gestión emocional, el respeto o la comunicación, elementos presentes en el deporte formativo, pero no siempre acompañados desde una perspectiva educativa". El objetivo no es sustituir la práctica deportiva, sino "transformarla desde dentro, generando entornos más seguros y conscientes".

El Gobierno de Navarra ha destacado que la ampliación del proyecto "llega en un contexto en el que la salud mental de la infancia y la adolescencia ocupa un lugar creciente en la agenda pública". "El deporte base, por su presencia constante en la vida de miles de jóvenes, se presenta como un espacio clave para intervenir desde la prevención", ha remarcado.

En este sentido, 'Mente en Juego' propone "entender el club no solo como un lugar de competición, sino como un entorno de desarrollo integral, donde se construyen relaciones, se aprenden valores y se generan experiencias que van más allá del resultado".

UNA ALIANZA PARA TRANSFORMAR EL DEPORTE DESDE LA BASE

La continuidad y ampliación de 'Mente en Juego' pone en el foco el papel de las instituciones públicas a la hora de "situar la salud mental y la protección de la infancia en el centro del deporte base". La implicación del Gobierno de Navarra, a través del Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física (INDAF), "ha sido clave para dar escala a una propuesta que no se limita a intervenir en los clubes, sino que aspira a consolidar una forma distinta de entender el deporte formativo más conectada con el bienestar de niños, niñas y adolescentes", destacan desde el Ejecutivo foral.

La coordinación metodológica de Fútbol Más aporta al proyecto "un enfoque estructurado que combina deporte, desarrollo socioemocional y trabajo comunitario". Este trabajo se combina con la experiencia y el trabajo de ANASAPS (Asociación Navarra para la Salud Mental), y con la implicación de Acción Social de Caja Rural de Navarra y la Fundación Álex Remiro.