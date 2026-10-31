Un proyecto de Nuevo Futuro y Descocentro refuerza los servicios de atención a la infancia en riesgo social en Perú

Imagen del viaje institucional a Perú, encabezada por la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegación del Gobierno de Navarra que realiza un viaje institucional a Perú, encabezada por la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu, ha visitado el proyecto de cooperación para mejorar la atención a la infancia y la adolescencia, que la Asociación Navarra Nuevo Futuro desarrolla junto al socio local Descocentro en la provincia de Acobamba, en la región Andina de Huancavelica.

La segunda fase de esta intervención avanza en el fortalecimiento de los servicios públicos de atención residencial, salud mental y educación en las provincias de Huancavelica y Ascensión, con especial atención a niños, niñas y adolescentes en situación de desprotección o riesgo social. El proyecto se centra en dotar a las instituciones de "mayores capacidades técnicas y operativas, incorporando un enfoque transversal de igualdad de género", explican desde el Ejecutivo foral.

Durante la visita la delegación foral ha podido conocer los servicios especializados de atención a niños, niñas y adolescentes del Centro de Salud Mental Comunitario de Acobamba, un recurso fundamental para abordar las consecuencias psicológicas de la violencia y los conflictos intrafamiliares y favorecer la recuperación emocional de la infancia.

En el ámbito educativo, la representación institucional ha conocido el programa de adaptación al frío de la Institución Educativa San Francisco, en el que el alumnado confecciona chalecos protectores para hacer frente a las bajas temperaturas ya que muchos niños acuden al colegio caminando desde zonas altas de montaña.

Asimismo, ha visitado el colegio virgen del Rosario, donde se han instalado biohuertos escolares al aire libre y los fitotoldos -invernaderos rústicos adaptados al entorno. Estas infraestructuras contribuyen a mejorar la disponibilidad de agua en los centros educativos y favorecen la producción sostenible de hortalizas frescas para complementar la alimentación del alumnado. "De este modo, las actuaciones refuerzan la seguridad alimentaria y la nutrición infantil, al tiempo que fomentan el liderazgo juvenil y la convivencia escolar pacífica", destacan desde el Gobierno de Navarra.

La consejera Carmen Maeztu ha destacado la importancia de reforzar las redes de salud mental y mejorar las condiciones de los recursos educativos dirigidos a niños y niñas, "ámbito prioritario de la cooperación al desarrollo de Navarra". Así, ha explicado que "es una gran satisfacción comprobar cómo el trabajo que se realiza a través de estos proyectos puede cambiar la vida de cientos de niños y niñas, ofreciéndoles nuevas oportunidades de futuro". Ha señalado en este sentido que "reforzar los recursos que protegen su bienestar emocional, mejorar su alimentación y favorecer que crezcan en entornos seguros es fundamental para garantizar sus derechos y ampliar sus oportunidades".

Por su parte, la representante de la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Navarra, que acompaña a la delegación institucional durante este viaje, Diana Lazkano, ha valorado positivamente el conjunto de los proyectos visitados en Perú. Y ha puesto en valor la visita que el Gobierno de Navarra y la presidenta Chivite ha realizado sobre el terreno para poder apreciar in situ "el impacto positivo de la cooperación Navarra y la necesidad de consolidar esta política pública".