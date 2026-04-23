Un proyecto transfronterizo capacitará en economía circular a cien personas en situación vulnerable

Presentación en Pamplona del proyecto transfronterizo Ecovacne+, liderado por la Fundación Koine Aequalitas y que capacitará a cien personas en situación de vulnerabilidad en competencias de economía circular. - KOINE AEQUALITAS

PAMPLONA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un proyecto transfronterizo liderado por la Fundación Koine Aequalitas y que implica a Navarra, País Vasco y Francia se ha marcado como objetivo capacitar al menos a cien personas en situación de vulnerabilidad en competencias de economía circular.

El proyecto, denominado Ecovance+, contempla además impulsar la creación de nueve iniciativas de economía circular que generen empleo para unas 50 personas en sectores como la tecnología digital, textil, mobiliario y artesanía.

Esta iniciativa cuenta con la colaboración de la empresa de inserción Sutargi, la escuela de ingeniería ESTIA, el centro de investigación en gestión empresarial e innovación MIK (Mondragon Unibertsitatea), la asociación laboral para personas vulnerables Récup'Actions 65, la asociación de acompañamiento para promotores de proyectos económicos BIC Crescendo, y la agencia de desarrollo de usos digitales responsables LaNum País Vasco.

El proyecto ha sido presentado este jueves en un acto en Pamplona que ha contado con la presencia de la vicepresidenta segunda del Gobierno de Navarra y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo.

La directora de la Fundación Koine Aequalitas, Myriam Flores Quesada, ha explicado que "el impacto esperado del proyecto Ecovance+ es formar a 100 personas en situación de exclusión, de las cuales 50 alcanzarán el empleo" y "detectaremos nueves líneas de negocio que sean viables social y económicamente".

Según ha detallado, un total de 14 organizaciones van a participar a lo largo del desarrollo del proyecto y de ellas ocho seguirán colaborando después. "Pondremos en marcha un ecosistema transfronterizo compuesto por cuatro nodos productivos en textil, digital, artesanía y movilidad", ha resaltado.

Por su parte, Valentina Nardi, jefe de proyectos en Economía Circular en la Escuela de Ingenieros ESTIA, ha destacado que "este proyecto es muy interesante en términos de actores que trabajamos juntos". "Tenemos actores del mundo de la economía social y tenemos también organismos de formación, que vienen a completar este panorama de actores que nos complementamos en los términos de economía circular y en términos de inclusión social", ha valorado.

Según ha señalado, "juntos vamos a trabajar para ver cuáles son las oportunidades en nuestro territorio, inspirándonos de lo que pasa aquí en términos locales, pero también en el marco europeo, para poder identificar oportunidades que vamos a evaluar, prototipar y trabajar hasta el punto final de crear negocios y empleos que sean escalables no solo en nuestro territorio, sino también en otros territorios en Europa y, por qué no, en el ámbito internacional".

Xabier Lecuona, director de Personal de Sutargi, ha explicado que el proyecto Ecovance+ "corresponde a un propósito compartido que es poder generar oportunidades laborales para personas pertenecientes a colectivos vulnerables que sirvan para desarrollar su capacidad competencial".

Además, ha apuntado que el proyecto responde también al interés de "identificar oportunidades de negocio relacionadas con la economía circular, que facilitará la inserción de personas en el desarrollo de este proyecto".