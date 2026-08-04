El PSN condena el envío de cartas anónimas "amenazantes" a ayuntamientos gobernados por alcaldes socialistas

Archivo - La secretaria de Organización del PSN, Esther Iso. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSN-PSOE ha denunciado y condenado la recepción de sendas cartas anónimas "amenazantes" que han recibido en los últimos días ayuntamientos gobernados por alcaldes socialistas en Navarra.

En un comunicado, la secretaria de organización del PSN-PSOE, Esther Iso, ha afirmado que estos hechos "constituyen un ataque intolerable contra quienes ejercen responsabilidades públicas" y representan un "intento de intimidación" que "no puede tener cabida en una sociedad democrática".

Iso ha mostrado su "total solidaridad y apoyo" a los cargos socialistas municipales afectados por estas amenazas y ha esperado que se pueda esclarecer "cuanto antes" el origen de estos envíos. "Ya se ha puesto en conocimiento de las fuerzas policiales y esperamos que la investigación esclarezca los hechos", ha indicado.

El PSN-PSOE ha destacado que "la discrepancia política forma parte de la democracia", pero ha subrayado que "ninguna diferencia de opinión justifica amenazas, coacción o el señalamiento anónimo de representantes públicos".

La formación ha expresado su "compromiso con la convivencia democrática, el respeto institucional y la libertad de quienes desempeñan cargos públicos al servicio de la ciudadanía". Y ha resaltado que "este tipo de actuaciones no lograrán apartar a los representantes socialistas de sus responsabilidades ni de su compromiso con los vecinos y vecinas de sus municipios".