El PSN dice que la conexión del TAV de Navarra con la CAV o "será por Vitoria o no será"

El portavoz del PSN en el Parlamento de Navarra, Ramón Alzórriz, ha defendido este lunes que la conexión del tren de alta de velocidad (TAV) entre Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) o "será por Vitoria o no será" porque la vía de Ezkio, ha dicho, "no es posible ni física ni económicamente".

En declaraciones a los medios de comunicación tras la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento, Alzórriz ha incidido en que "es inviable agujerear la Sierra del Aralar 20 kilómetros hacia un lado y 20 a otro, reventar los acuíferos y atacar el medio ambiente".

Ha explicado que "ahora mismo el Ministerio está haciendo las prospecciones" para "ver si es posible o no llevar el tren por Ezkio". "El Ministerio está haciendo su trabajo", ha dicho, para afirmar que "la vía posible para conectar la Y Vasca es Vitoria". "No queremos que se agujeree una tierra, una sierra navarra, 20 kilómetros hacia un lado y 20 kilómetros hacia otro. Entendemos que es inviable, inviable económicamente, climáticamente y medioambientalmente. Nosotros no estamos en esos parámetros y hay que ser realistas", ha expuesto.

Por su parte, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha manifestado que "el PSN ya ha anunciado que es inviable Ezkio y que la única opción es Vitoria", y ha señalado que "ya dije hace mucho tiempo que la conexión con la Y vasca se hará por donde quiera Pedro Sánchez, nada tiene que ver con el medio ambiente ni con otras cuestiones".

A su juicio, "el PSN está bailando en este tema y en otros al compás de lo que le dice EH Bildu y lo que le dice el propio Partido Socialista Obrero Español en Madrid en aquello que tiene que ver con el tren". "EH Bildu está en contra de todo, también de que haya un túnel en Aralar, y Sánchez se ahorra millones de euros si va por Vitoria; por tanto, ya tenemos la solución", ha dicho, para considerar "tremendamente injusto que se racanee con el futuro de esta Comunidad".

Según ha continuado, "estamos hablando de una obra que es para generaciones" y "Navarra va a ser la última Comunidad a la que llegue la alta velocidad". "Navarra ha sido solidaria con el resto de España pagando el 1,6 por ciento de cada kilómetro de alta velocidad que se ha construido en este país, y hay miles de kilómetros construidos de alta velocidad, por lo que no nos merecemos esto", ha dicho, para advertir de que "o se empieza a invertir 350 millones de euros al año, como dice el Colegio de Ingenieros de Navarra, o esto será sine die". Ha dicho que en el TAV "no hay avances, no está habiendo un esfuerzo ni un compromiso por parte del Gobierno de España".

Desde EH Bildu, el parlamentario Adolfo Araiz ha señalado que "lo que estamos planteando para unir Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca es un tren que aproveche la actual plataforma, hay un proyecto ya de tren social muy definido y permitiría incluso velocidades de alta velocidad sin tener que hacer el estudio informativo que hay en estos momentos".

"No tenemos duda de que lo que hay que mejorar es la conexión con Vitoria, pero lo demás son disquisiciones partidistas de ámbito muy territorial, en el que vemos que la representación institucional de Álava hace unas manifestaciones y la de Guipúzcoa otras, pero nosotros estamos planteando que el tren de altas velocidades, en lo que es la conexión hacia la Y vasca, no necesita del proyecto que en estos momentos existe en el estudio informativo", ha dicho.

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha pedido "sensatez" en las declaraciones respecto a esta infraestructura. "Hemos oído manifestaciones como que la conexión del TAV con Pamplona será por Vitoria o no será, o que el mundo no va a caerse si el TAV no llega a Navarra por Guipúzcoa". "Son declaraciones poco afortunadas", ha opinado, para defender que "mirando al mapa no puede haber mucha discusión de que la mejor conexión es por Ezkio, todavía más habiendo una alternativa que reduce los impactos y que ya presentó el Gobierno de Navarra en 2018".

Ha exigido así "sensatez" en las declaraciones porque "este es un tema serio e importantísimo para Navarra" y ha pedido al Ministerio que "valore todas las alternativas, también esa vía alternativa de conexión por Ezkio, que reduce los impactos".

El portavoz del PPN, Javier García, ha preguntado al PSN si en cuanto al TAV "van a hacer lo que quiera el Partido Socialista del País Vasco o van a dejar de estar de rodillas ante todo el socialismo y hablarán para defender a Navarra". Ha criticado que "harán lo que dicte Pedro Sánchez u otros en este caso". "Me preocupa que todavía los socialistas no hayan dicho nada a este respecto, creo que deben hablar, no en nombre del Partido Socialista, sino en beneficio del conjunto de los navarros", ha dicho, para opinar que "poco o nada hablarán en favor del conjunto de los ciudadanos navarros".