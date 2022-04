PSN lamenta la decisión "unilateral" del equipo de gobierno municipal de eliminar las carpas de Labrit en Sanfermines

Ha rechazado además "la nefasta gestión del alcalde Maya en torno al proyecto de Pío XII"

PAMPLONA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona ha lamentado este jueves la decisión "unilateral" del equipo de gobierno de eliminar las carpas de la cuesta de Labrit durante las fiestas de San Fermín, "una zona muy valorada".

En rueda de prensa, la portavoz socialista, Maite Esporrín, ha señalado que "las carpas de Labrit estaban muy bien consideradas por la ciudadanía y eran muy visitadas". "Era un espacio de referencia, con un ambiente estupendo", ha dicho, para añadir que "se contrataba a unas cien personas para camareros, seguridad...".

Esporrín ha comentado que la respuesta del equipo de gobierno a está decisión ha sido "insuficiente". Ha indicado, sobre que generan molestias a los vecinos, que "en el centro durante las fiestas de San Fermín serán pocos los vecinos que no las sufran"; y sobre inseguridad, ha dicho que "como otros que puede haber en Sanfermines". "No son explicaciones que sean suficientes como para suprimir de un plumazo estas terrazas", ha expuesto.

A su juicio, "no se puede eliminar 32 años de experiencia, de fiesta y disfrute en un lugar de Pamplona de un plumazo". "Las explicaciones dadas no han sido convincentes ni han dado ninguna explicación previa", ha criticado la portavoz socialista, quien ha recordado que "el equipo de gobierno gobierna en minoría". "Lamentamos esta decisión de Maya, que unilateralmente decide que no se pueda disfrutar de un espacio agradable y que nos gustaba para San Fermín", ha añadido.

OTROS ASUNTOS

Por su parte, el edil socialista Xabier Sagardoy ha explicado que presentarán al próximo pleno del 5 de mayo una declaración para "rechazar la nefasta gestión del alcalde Maya en torno al proyecto de Pío XII", con el que, tras tres años de legislatura, "ha demostrado su incoherencia y fracaso".

Sagardoy ha comentado que el alcalde Maya ha sido "absolutamente incapaz de ejecutar nada más allá que habilitar 65 plazas de aparcamiento, una medida contraria a la movilidad sostenible que además resulta contradictoria con otras ejecutadas en la ciudad". "El alcalde ha actuado con falta de transparencia y participación y con total ineficacia e incumplimiento flagrante de su palabra a todas las personas y colectivos implicados", ha dicho.

Según ha continuado, "el culmen del despropósito fue el anuncio de construir una rotonda frente al edificio Singular, una ocurrencia más de Maya de la que, como ya viene siendo habitual, nada más se ha vuelto a saber".

Sagardoy ha señalado que, además de rechazar la gestión del alcalde en esta zona de la ciudad, también reclamarán que el equipo de gobierno "presente el proyecto de la segunda fase de Pío XII en la próxima Comisión de Urbanismo para su conocimiento, análisis y debate" e incorpore "una partida en la próxima modificación presupuestaria para la ejecución de la segunda fase del proyecto de Pío XII".

Para el edil, "Maya ha fracasado en Pío XXI, un proyecto inconcluso, del que no se sabe que va a pasar con él; no ha dado explicaciones". "El alcalde está callado en este asunto porque sabe que tiene pecado", ha dicho, para añadir que "los vecinos no se merecen que el proyecto siga a medias, sin terminar". "Esto evidencia que la palabra de Maya no vale nada, padecemos un alcalde sin rumbo, sin proyecto de ciudad, que es rehén de sus promesas, que están incumplidas", ha comentado.

Finalmente, la portavoz socialista ha criticado "la incapacidad de Navarra Suma para desarrollar la vivienda protegida en la ciudad, lo que contrasta con la rapidez que se dan para potenciar la vivienda libre".

Según ha dicho, "esto incluye otro de los incumplimientos del acuerdo presupuestario, en lo referente al Plan de Vivienda". "El 13 de diciembre el equipo de Gobierno ya aprobó las parcelas que serían

propuestas a Nasuvinsa, pero cuatro meses después no se ha hecho

nada para solucionar el grave problema que supone la necesidad de

vivienda para las personas más vulnerables", ha dicho Esporrín.