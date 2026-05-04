El PSN muestra su "pleno respaldo" a Gimeno y ve un "despropósito" pedir su dimisión

Archivo - Esther Iso, secretaria de Organización del PSN. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El PSN ha mostrado este lunes su "pleno respaldo" al consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, después de que el sindicato LAB haya pedido su dimisión, algo que los socialistas han considerado como un "despropósito".

Así, el PSN ha rechazado "frontalmente esa petición", que llega en el contexto de la polémica por el cierre de aulas en la red concertada, y ha subrayado que "el consejero actúa en el marco estricto de la ley, en defensa de la escuela pública y acorde a lo firmado en el acuerdo de Gobierno".

La secretaria de Organización del PSN, Esther Iso, ha afirmado en una nota que "pedir la dimisión del consejero por defender la escuela pública es un despropósito" y ha añadido que "el consejero Gimeno aplica la ley ante una bajada demográfica clara, y lo hace velando por los derechos de todas las familias navarras". "Desde el PSN le expresamos todo nuestro apoyo", ha subrayado.

Iso ha afirmado que "no existe ningún ataque a la educación concertada, ni a la libre elección de centro, ni al euskera, es una cuestión de justicia educativa tras años de desequilibrios", y ha asegurado que "la mayor inversión en modelo D en la escuela pública ha sido con los Gobiernos de María Chivite".

La secretaria de Organización del PSN ha advertido de las "graves consecuencias para las familias que acarrearía la aprobación de la proposición de ley de UPN". "El 98,9% de las familias han conseguido plaza en su primera opción, por lo que si se aprueba la ley, el proceso de matrícula debe rehacerse desde cero y la bajada de ratios en la educación concertada provocaría que muchos niños y niñas que ya tienen asignada una plaza en el colegio de su elección puedan perderla y acabar en un centro distinto", ha asegurado.

Esther Iso ha alertado de que "lo que buscan es blindar la concertada y lo que van a conseguir es el caos". "UPN y los grupos que voten a favor de esta ley, como Geroa Bai y Bildu, tendrán que explicarle a cada familia que pierda su plaza, o que tenga que repetir el proceso de admisión, por qué han tomado esta decisión", ha señalado.

Iso ha defendido que "las decisiones en materia educativa deben adoptarse con planificación seria y seguridad jurídica, no resulta razonable poner en riesgo la estabilidad de todo el sistema educativo por invertir en situaciones muy concretas".