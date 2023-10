PSN de Pamplona dice que Ibarrola "lleva meses mareando y distrayendo con informaciones falsas" sobre Beloso

Saiz considera que "no es cierto que busque una mejor alternativa" sino que se busca "confrontar" con el Gobierno foral y "embarrar"



PAMPLONA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona ha afirmado que la alcaldesa de la ciudad, Cristina Ibarrola, "lleva meses mareando y distrayendo con informaciones falsas" sobre el proyecto de Beloso "que lo único que buscan es confrontar con el Gobierno de Navarra".

En un comunicado, la portavoz del PSN en el Consistorio, Elma Saiz, ha asegurado que el proyecto original, "tal y como acreditan los informes, no tiene ninguna afección medioambiental" y por tanto, a su juicio "Ibarrola miente". "No es cierto que busque una mejor alternativa, sólo quiere embarrar", ha indicado.

Así lo ha destacado después de que la alcaldesa diera a conocer, este miércoles, que el proyecto finalmente se va a licitar manteniendo el pliego original pero incorporando "mejoras medioambientales".

Saiz ha subrayado, además, que la alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, "se queda sola" ante sus "vaivenes" con el proyecto de Beloso y tiene que "asumir la realidad" que "desde el PSN hemos defendido siempre cumpliendo el convenio firmado con el Gobierno de Navarra".

Así, ha instado a Ibarrola a que "deje de actuar de forma caprichosa y no haga perder más tiempo a las y los ciudadanos". "Había un convenio que siempre ha estado vinculado al proyecto y que una vez firmado no contaba con margen de maniobra. El proyecto se había estudiado en profundidad durante dos años, por eso no tenía sentido que ahora, en dos meses, se presenten tres opciones diferentes, sabiendo que no van a servir de nada", ha manifestado.

Saiz se ha preguntado, además, "qué coste han tenido estos estudios de unos proyectos que ya se sabía que no se iban a llevar a cabo". "La alcaldesa Ibarrola tiene que empezar a habituarse a cumplir la ley y los convenios firmados", ha añadido.

En este sentido, la socialista ha reclamado a Ibarrola que "deje la política del marketing y se ponga a trabajar por una ciudad que tiene olvidada", y que "si no llega a ser por el trabajo minucioso del Gobierno de Navarra, hubiera perdido un buen proyecto de ciudad así como 4,2 millones de euros".