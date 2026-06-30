PSN de Pamplona propone implantar ciclocarriles y elaborar una normativa más "razonable" sobre vivienda en planta baja

Rueda de prensa del grupo municipal del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona - EUROPA PRESS

PAMPLONA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona presentará en el próximo pleno municipal sendas propuestas para implantar ciclocarriles en aquellas vías con dos carriles por sentido y sin carril bici, y para elaborar una normativa sobre vivienda en planta baja "más razonable y más equilibrada" que la planteada por el equipo de Gobierno.

En una rueda de prensa, la portavoz socialista en Pamplona, Marina Curiel, ha explicado que "vamos a presentar una iniciativa para implantar ciclocarriles en aquellas vías de la ciudad que cuentan con dos carriles por sentido y carecen de carril bici, una medida prevista desde hace años en la ordenanza de movilidad y que, sin embargo, nunca se ha venido desarrollando".

"Nuestra propuesta, por tanto, es sencilla, aprovechar una herramienta ya recogida en la normativa para ofrecer recorridos más seguros a quienes utilizan la bicicleta o el patinete, reduciendo al mismo tiempo circulación por las aceras y mejorando, entendemos, la convivencia entre los distintos modos de transporte", ha subrayado.

Según ha añadido, "no hablamos de sustituir carriles bici ni de renunciar al desarrollo del plan de ciclabilidad, hablamos de completar una red existente con soluciones eficaces, además de bajo coste, que ya funcionan con éxito en otras ciudades".

A su juicio, "habilitar estos ciclocarriles permitiría destinar el carril derecho a un espacio de circulación calmada y compartido entre bicicletas y vehículos motorizados con velocidad máxima de 30 kilómetros por hora, manteniéndose en el carril izquierdo las limitaciones de velocidad que correspondan en función de las características de cada vía".

NORMATIVA SOBRE VIVIENDAS EN PLANTA BAJA "MÁS RAZONABLE"

Por otro lado, en el pleno de este jueves también se abordará la reordenación de las viviendas en planta baja y la protección de ejes comerciales.

"Desde el Partido Socialista compartimos el objetivo de ordenar estos usos y de proteger el comercio de proximidad. Es una parte fundamental de la vida de nuestros barrios y de la identidad de Pamplona. Por eso, vamos a apoyar el inicio del expediente para estudiar y regular esta cuestión. Sin embargo, creemos que queda trabajo por hacer para encontrar el mejor equilibrio posible entre la necesaria protección de estos ejes comerciales y la necesidad de seguir generando oportunidades de vivienda en la ciudad", ha manifestado.

A su juicio, "la propuesta inicial es muy agresiva y restrictiva y vamos a trabajar por una normativa más razonable y más equilibrada". "Tenemos voluntad de acuerdo, estamos de acuerdo en que hay que actuar, estamos de acuerdo en que hay que ordenar y estamos de acuerdo en proteger aquellas calles donde la actividad comercial cumple una función estratégica para el barrio. Pero también creemos que esta regulación debe construirse con responsabilidad, con un análisis detallado en cada zona y en eso vamos a trabajar", ha apuntado.

Por ello, ha defendido "una estrategia más ajustada a la realidad de la ciudad y menos generalista, que estudie calle a calle, barrio a barrio, cuáles son los espacios que deben preservarse prioritariamente para la actividad económica y cuáles pueden admitir otros usos compatibles".

"Lo importante entendemos que no es prohibir por prohibir, es ordenar bien la ciudad, proteger nuestros ejes comerciales y hacerlo sin perder de vista la necesidad, por otro lado, de generar vivienda y mantener barrios vivos, dinámicos y habitables", ha comentado.

CONVIVENCIA EN SAN FERMÍN

Finalmente, de cara a las fiestas de San Fermín, ha destacado que los datos de la encuesta del Plan de convivencia "presentan una visión optimista para Pamplona", ya que "el 71% considera que la convivencia es buena o muy buena y la mayoría de las personas no percibe crispación en su día a día".

"Eso significa que Pamplona sigue siendo una ciudad que convive mejor de lo que a veces parece cuando, tristemente, se observan determinados debates públicos. Pero tampoco podemos ignorar otra realidad, y que es que el 88% de la ciudadanía percibe esa crispación política, ese debate político excesivamente crispado, y considera que esa confrontación va en aumento", ha remarcado.

Por tanto, "estas cifras nos deben hacer reflexionar, porque nos recuerdan que la convivencia no es una conquista definitiva, sino que es una tarea permanente". "Demasiadas veces, en las instituciones, algunos responsables políticos estamos en la confrontación permanente y tenemos que salir de ahí. Nuestro deber es, justamente, lo contrario, construir puentes y no levantar muros", ha reivindicado.

Según Curiel, "si algo ha caracterizado nuestra acción durante este curso político siempre ha sido esa capacidad y esa necesidad y esa voluntad de acuerdo, de diálogo frente a la crispación y al insulto". Por tanto, ha realizado "un llamamiento a la convivencia en estas fiestas, al respeto de nuestras fiestas, de todas y cada una de las personas".

"Creemos que debe de ser el horizonte de Pamplona, una ciudad donde nadie se sienta excluido en sus fiestas, unos Sanfermines seguros para las mujeres, respetuosos con las personas mayores, con la infancia, con quienes trabajan para que todo funcione, unos Sanfermines donde las diferencias ideológicas no impidan compartir la calle desde el respeto mutuo", ha comentado.

CIERRE DEL CURSO POLÍTICO

Según ha añadido Curiel, se cierra un curso político "intenso" en el que Pamplona "ha avanzado y los grandes proyectos de la ciudad" como el Paseo de Sarasate, plan de barrios, resignificación de los Caídos, o el Plan de convivencia, van "avanzando". "Queremos gobernar esta ciudad en la siguiente legislatura y poder afrontar grandes retos que tiene Pamplona por delante y que hay que seguir trabajando", ha subrayado.

A su juicio, "ha sido un año en el que el Partido Socialista hemos demostrado, una vez más, que somos una fuerza útil para Pamplona". "Frente al ruido, a esa confrontación permanente, hemos seguido trabajando para aportar estabilidad, para aportar acuerdos y propuestas concretas que están mejorando la vida de los vecinos y vecinas de Pamplona", ha dicho.