El PSN de Pamplona reclama "avanzar en un convenio intermunicipal para mejorar la atención a las personas sin hogar"

PAMPLONA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona ha reclamado "avanzar en la elaboración y suscripción de un convenio intermunicipal entre los ayuntamientos de la Comarca de Pamplona para mejorar la atención a las personas en situación de sinhogarismo".

En un comunicado, los socialistas defienden que "esta realidad requiere una respuesta pública integral y coordinada, que permita garantizar una atención digna, optimizar los recursos disponibles y ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades de las personas más vulnerables".

Desde el PSN de Pamplona destacan que "el pasado 24 de marzo de 2026 la comisión de asuntos Ciudadanos aprobó una declaración socialista para impulsar este convenio, que contemplaba la creación de un dispositivo coordinado, una red comarcal de recursos de acogida y una comisión intermunicipal de seguimiento".

Posteriormente, el 14 de abril, el Ayuntamiento de Pamplona convocó una reunión con representantes de distintos municipios "para abordar una respuesta institucional conjunta". Sin embargo, los socialistas consideran que, hasta la fecha, "no se han producido avances suficientemente significativos para materializar los compromisos adquiridos en un marco estable de colaboración".

La portavoz socialista en Pamplona, Martina Curiel, subraya que el sinhogarismo "no entiende de límites administrativos ni municipales, por lo que considera imprescindible reforzar la cooperación entre las distintas localidades de la comarca".

Y añaden que "la movilidad de las personas en situación de exclusión residencial hace necesario mejorar la coordinación entre los servicios sociales, facilitar las derivaciones, reforzar la detección de casos y aprovechar de forma más eficiente los recursos existentes".

Los socialistas ponen en valor "el desarrollo de Pamplona para reforzar la atención a las personas en situación de exclusión residencial, con iniciativas como el programa Etxe Bat, que tiene previsto alcanzar las 85 plazas durante 2026, y la creación del Equipo de Detección y Atención a la Exclusión Residencial (EDAER), orientado en mejorar la detección y la atención a las personas que se encuentran en esta situación".

Asimismo, destacan "el compromiso del Gobierno de Navarra en la financiación de estos recursos, con una aportación de 623.000 euros en 2025 y una previsión de 700.000 euros en 2026".

Para el PSN, estas actuaciones "constituyen una base importante sobre la que construir una respuesta comarcal más eficaz, aprovechando los medios disponibles y reforzando la corresponsabilidad entre las administraciones".

En este sentido, los socialistas plantean estudiar la coordinación del programa Etxe Bat-Un Hogar en clave comarcal, con "el objetivo de ampliar los recursos habitacionales disponibles y facilitar una respuesta conjunta al sinhogarismo y a las situaciones de emergencia habitacional en el conjunto de la Comarca de Pamplona".

También defienden "explorar nuevas fórmulas de colaboración que permitan poner recursos municipales al servicio de programas de atención residencial, con las garantías y condiciones que acuerden las administraciones participantes".

Curiel insiste en que "es necesario pasar de los primeros contactos institucionales a compromisos concretos, con objetivos definidos, un calendario de trabajo y mecanismos de seguimiento que permitan avanzar hacia un modelo estable de atención comarcal".

Por ello, los socialistas reclaman "convocar cuanto antes una nueva reunión intermunicipal para avanzar en la suscripción del convenio y establecer una hoja de ruta compartida con el resto de ayuntamientos".

"La atención a las personas sin hogar exige cooperación, planificación y compromiso institucional. No podemos permitir que la respuesta dependa de los límites de cada municipio; debemos trabajar conjuntamente para garantizar los derechos de las personas más vulnerables y ofrecerles una atención digna y adecuada a sus necesidades", concluyen.