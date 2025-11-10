El PSN de Pamplona solicita que la Carpa Universitaria se adhiera al protocolo municipal contra las agresiones sexistas

Archivo - Rueda de prensa de la portavoz del grupo municipal del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona, Marina Curiel, junto con los concejales Xabier Sagardoy y Miguel Matellanes. - EUROPA PRESS - Archivo

El PSN de Pamplona va a presentar en la próxima comisión de Asuntos Ciudadanos del Ayuntamiento una declaración para que los organizadores de la Carpa Universitaria suscriban el protocolo municipal para la prevención y actuación en caso de agresiones sexistas en espacios festivos y de ocio.

El protocolo establece "articular una respuesta integral de las instituciones, la ciudadanía y el movimiento social ante la violencia sexista, facilitar pautas comunes de actuación, y generar un modelo festivo y de ocio con respeto y libertad".

El PSN ha explicado en una nota que, en el caso de agentes del ocio que no dispongan de locales estables, como en el caso de la Carpa, "la organización será la encargada de solicitar la formación para las personas de los equipos y priorizará la contratación de personas que acrediten su formación en el marco del protocolo, debiendo comprometerse a desarrollar acciones de prevención, revisión de puntos de riesgo así como la visibilización del compromiso mediante cartelería o señalética, con seguimiento de las incidencias registradas".

Los socialistas han señalado que "es responsabilidad del Ayuntamiento, en su papel institucional como garante de la convivencia y la igualdad, instar a que todos los agentes que participan de entornos de ocio, como la Carpa, se adhieran al marco protocolario aprobado por el propio Consistorio".

La portavoz del PSN en el Ayuntamiento, Marina Curiel, ha afirmado que "la adhesión de la Carpa Universitaria al protocolo reforzará la cultura del buen trato, el ocio responsable y la convivencia igualitaria, alineándose con los valores municipales y con la exigencia social de entornos libres de violencia de género".

En la declaración, los socialistas también piden a los organizadores de la Carpa Universitaria que "transmitan públicamente su compromiso con la adhesión al protocolo y su cumplimiento" y que lo hagan "antes del inicio del próximo ciclo de sus actividades".