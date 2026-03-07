El PSN reivindica el feminismo y llama a "avanzar en igualdad" también en el ámbito digital

Archivo - La portavoz del PSN en el Parlamento de Navarra, Ainhoa Unzu. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSN ha reivindicado el feminismo como "la herramienta más transformadora para avanzar en igualdad y defender la democracia frente a los discursos reaccionarios que cuestionan los derechos de las mujeres".

En un comunicado, con motivo de la conmemoración este domingo, 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer, la formación ha advertido de que la igualdad entre mujeres y hombres "sigue siendo una tarea pendiente" y que "cada paso atrás en los derechos de las mujeres supone también un retroceso democrático". Por ello, ha llamado a "seguir ampliando derechos y a mantener la movilización social".

Por otro lado, ha señalado que "la lucha por la igualdad también se libra hoy en el ámbito digital". "Las redes sociales se han convertido en espacios donde se construyen referentes y relaciones para niñas, niños y adolescentes, pero también donde se reproducen discursos machistas y situaciones de acoso y violencia contra las mujeres", ha alertado.

En este sentido, ha advertido de que "la violencia digital afecta especialmente a las mujeres jóvenes" y ha censurado los "insultos, amenazas o campañas de difamación" que "buscan expulsar a las mujeres del espacio público". "Esta violencia no es menor por producirse en internet y debe abordarse con la misma determinación que cualquier otra forma de violencia machista", ha defendido.

Por ello, el PSN ha manifestado que "sin igualdad en la red no habrá igualdad real" y ha apostado por "reforzar la coeducación también en el entorno digital, promover el pensamiento crítico frente al machismo y avanzar en la regulación de las plataformas y los algoritmos para proteger especialmente a la infancia y la adolescencia".

Asimismo, el PSN ha mostrado su compromiso con el abolicionismo y ha rechazado los espacios digitales "que normalizan la explotación sexual o presentan la cosificación del cuerpo de las mujeres como una forma de libertad".

Con motivo del Día Internacional de las Mujeres, las y los socialistas navarros han reivindicado "los avances logrados gracias al movimiento feminista y a las políticas públicas de igualdad", y han destacado su compromiso de "no dar ni un paso atrás frente al machismo" y "seguir trabajando por una sociedad más libre, justa e igualitaria".