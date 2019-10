PSN ve "posible y real" la propuesta del Gobierno a las madres y Geroa Bai cree que puede "encajar"

Publicado 21/10/2019 12:52:08 CET

Navarra Suma ha afirmado que María Chivite "no es de fiar"

PAMPLONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSN ha calificado de "posible y real" la propuesta trasladada por el Gobierno foral a las madres navarras sobre el IRPF y que pasa por una deducción con carácter retroactivo, un planteamiento que Geroa Bai ha dicho que "podría encajar por la vía jurídica" y que Podemos ha dicho que va a estudiar. Para Navarra Suma, María Chivite "no hace lo que dijo que iba hacer".

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha señalado que con este tema se ha visto que "Chivite no es de fiar". "Dio su palabra pero la realidad es la que es, que llega al Gobierno y no hace lo que dijo que iba a hacer para no afear a Barkos", ha expuesto, para comentar que "nosotros apoyamos las exenciones, tenemos un modelo fiscal y lo vamos a seguir defendiendo". "Se merecen las familias navarras ser tratadas igual que el resto de familias de España", ha dicho.

Por su parte, el portavoz socialista, Ramón Alzórriz, ha indicado que "la propuesta es del Gobierno, no del PSN, y es una propuesta posible y real, con seguridad jurídica". "Es una deducción retroactiva", ha dicho, para indicar que "el Gobierno ha cumplido su palabra con seguridad jurídica".

Desde Geroa Bai, Uxue Barkos ha dicho que ésta es una "propuesta de Hacienda, que está en manos del PSN, y cuenta con el visto bueno de los servicios técnicos y jurídicos". Ha destacado "la necesidad de que cualquier respuesta tenga la garantía jurídica y no se mienta al colectivo", y ha señalado que "esta propuesta sería una retroactividad no total y podría encajar en lo que se podría salvar por la vía jurídica". Ha añadido que esta posibilidad que plantea el Gobierno "existe cuando hay una ley de deducciones, que aprobó el cuatripartito, y cuando hay una sentencia".

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha indicado que la sentencia sobre este tema "dice lo que nosotros venimos planteando" y "ahora el PSN está entrando en otra dirección". "Primero tenemos que ver los términos exactos de la propuesta" del Gobierno, ha dicho, para destacar las "ventajas" de la deducción.

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha señalado que "la exención no se puede" aplicar y ahora, desde el Gobierno, "se da una salida política y retribuye a quien más lo necesita". Según ha dicho, están "estudiando" lo planteado ahora a las madres y "daremos nuestra respuesta esta semana". A su juicio, la deducción "es una medida mucho más redistributiva, mucho más justa que la exención".

Finalmente, la portavoz de I-E, Marisa de Simón, ha señalado que "era imposible aplicar la ley con carácter retroactivo". "A partir de ahora, estaremos abiertos a compensar a estas mujeres, a las que UPN, PSN y PPN quitaron ese derecho", ha expuesto, para defender una "solución que sea jurídicamente posible". Ha precisado, a preguntas de los periodistas, que la pasada legislatura no se buscó compensar a estas mujeres, que "había muchas necesidades que cubrir y era cuestión de priorizar". "Ahora, en disposición de buscar alguna compensación", ha expuesto.