PSOE se opone en el Congreso al cierre del polígono de tiro de las Bardenas porque es "vital" para el Ejército del Aire

Archivo - Marcha para reclamar el desmantelamiento del polígono de tiro de las Bardenas. - ASAMBLEA ANTIPOLÍGONO - Archivo

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha expresado este miércoles en el Congreso su rechazo al cese de la actividad del polígono de tiro de Bardenas, ubicado en Navarra, alegando que es "vital" para el entrenamiento de unidades del Ejército del Aire y del Espacio.

Así lo ha hecho durante el debate de la iniciativa presentada por sus socios de Suma, PNV, Bildu y Podemos, que reclaman finalizar la actividad militar en la zona aprovechando que el contrato de arrendamiento suscrito entre el Ministerio de Defensa y la Junta de Comunidades de Bardenas hace 75 años expira en 2028.

El polígono de tiro, principal centro de entrenamiento de fuego real para el Ejército del Aire y del Espacio y fuerzas de la OTAN, está emplazado en el Parque Natural de las Bardenas Reales, catalogado como Reserva de la Biosfera por la UNESCO desde el año 2000.

Alegan que la actividad militar genera "profundas afecciones negativas" en Navarra, entre las que cita los más de 70 accidentes ocurridos, 30 de ellos registrados fuera del perímetro y que han llegado a provocar la caída de aviones y proyectiles en zonas civiles habitadas; la "constante" contaminación acústica por el sobrevuelo de cazas a baja altura; el "grave" impacto medioambiental por el uso de munición; y la "limitación socioeconómica" que "hipoteca" el desarrollo económico y laboral de la zona y sus habitantes por el dinero que los entes congozantes perciben por el arrendamiento militar.

Por "justicia social", el PNV, Bildu, Sumar y Podemos piden financiación y los proyectos que sean "necesarios y suficientes" para asegurar un ecosistema socioeconómico y laboral que abra nuevas oportunidades en la zona.

Durante el debate, la diputada de EH Bildu Isabel Pozueta ha asegurado que "la mayoría" de la población de la zona rechaza el campo de tiro, y que se trata de un rechazo "no coyuntural ni partidista", sino que surge de un "consenso social y político".

El diputado de Sumar Lander Martínez ha lamentado que el cierre de las Bardenas se presenta "demasiadas veces" como "una falsa dicotomía: polígono de tiro o prosperidad" y ha incidido en que su formación la ve como una "elección injusta".

De su lado, la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha asegurado que las partes concernidas "están a tiempo de dar por acabado un ciclo y comenzar uno nuevo para las Bardenas".

ERC Y CC, A FAVOR

Durante el debate, el representante de ERC, Francesc Marc Álvaro Vidal, y la de Coalición Canaria, Cristina Valido, han trasladado a los proponentes su apoyo a la iniciativa.

El catalán considera una "anomalía" la "presencia histórica" del Ejército en territorio nacional y ha lamentado que los acuartelamientos generan "dependencia enfermiza" en algunos casos, mientras que la canaria ha pedido la eliminación del Campo de Tiro de Pájara, perteneciente al Ejército de Tierra y ubicado en Fuerteventura.

Por su parte, el PSOE se ha unido al PP, Vox y UPN para oponerse a la iniciativa. La portavoz adjunta del PSOE en la Comisión de Defensa del Congreso, Caridad Rives, ha defendido que el Gobierno busca dotar de las "mejores capacidades" a las Fuerzas Armadas y, en ese objetivo, el Polígono de las Bardenas es "vital".

Además, ha precisado que el Ejército del Aire "solo hace uso del 4% de la superficie del Parque Natural para zonas de impacto 62 días al año y el 96% de las veces sin carga explosiva" y que, de los 19 municipios, dos mancomunidades y el Monasterio de la Oliva con derecho a voto sobre el enclave militar, solo una votó en contra.

En la misma línea se ha expresado el diputado del PP Carlos García Adanero, que ha defendido que el campo de tiro es "fundamental" para la defensa nacional y "fundamental" para el entrenamiento de las Fuerzas Armadas.

El diputado de Vox Francisco José Alcaraz Martos ha tildado la iniciativa de "repugnante" e "infamia" y ha afirmado que el objetivo es "echar al Ejército de Navarra" que parte "del partido de ETA", en alusión a Bildu.

Por último, el diputado de UPN, Alberto Catalán, ha censurado la "hipocresía" de los proponentes. "Donde gobierna, Bildu no renuncia a los 500.000 euros anuales que le corresponden de la renta por el Valle de Salazar; Sumar es corresponsable del mayor incremento presupuestario de la historia en el Ministerio de la Guerra; y el PNV defiende y ampara la industria de armas en País Vasco", ha rematado.