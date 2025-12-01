El pueblo palestino recibe la Medalla del Parlamento de Navarra

Entrega de la Medalla del Parlamento. - PARLAMENTO DE NAVARRA

PAMPLONA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El salón de plenos del Parlamento de Navarra ha acogido este lunes el acto de entrega de la Medalla de la Cámara al pueblo palestino, una distinción que han recogido el embajador del Estado Palestino en España, Husni Abdelwahed, y Ola Arafat, presidenta de la Asociación Salam Gaza Nafarroa.

Se trata de la máxima distinción que concede el Legislativo foral, un reconocimiento que, según consta en el acuerdo aprobado al efecto, viene a "reconocer y agradecer a todas las personas, entidades, colectivos e instituciones de Navarra que se han movilizado contra la barbarie cometida contra Palestina".

Unai Hualde ha comenzado su intervención destacando el movimiento social e institucional que se ha activado en Navarra "para denunciar la barbarie, para mostrar solidaridad, para pedir justicia, para demandar que se dejara entrar ayuda humanitaria y, sobre todo, para exigir el fin de la acción armada del Gobierno de Israel contra la población de Palestina", un movimiento que, ha señalado, "es imposible escenificar en un solo colectivo o en una sola persona".

En ese sentido y tras referirse a todas las iniciativas desarrolladas en el Parlamento de Navarra durante este tiempo exigiendo el cese del genocidio y reivindicando el pueblo palestino, el presidente de la Cámara ha señalado que el Parlamento, como institución democrática que representa a la sociedad navarra, "se suma a la marea social que se ha solidarizado con la población palestina, al tiempo que ha denunciado con firmeza el genocidio que el Gobierno de Israel, el Gobierno de Netanyahu, está llevando a cabo con la población palestina".

Hualde ha agradecido la presencia del Embajador de Palestina en el acto, una presencia que "brinda la oportunidad de representar en su persona a todo el pueblo palestino que queremos de alguna manera tener presente en el acto de hoy" y, de la misma manera, ha reconocido el trabajo de la asociación Salam Gaza, que ha estado "en primera línea organizando y canalizando la ayuda humanitaria", especialmente en lo relativo al suministro de agua, así como de todas las personas y colectivos que, desde Navarra, han demostrado una "solidaridad ejemplar en momentos tan difíciles".

También ha hecho mención del contexto internacional y ha destacado la necesidad de no olvidar la tragedia que se sigue viviendo en Gaza. "No podemos dejar de pensar en las miles de personas que viven en un territorio arrasado por las bombas, cercado por un ejército dispuesto a matar en cualquier momento. Una población que necesita ayuda humanitaria, que necesita vivir en paz y poder tener unas mínimas condiciones que permitan reconstruir. Reconstruir sus casas, reconstruir sus vidas", ha subrayado.

"Hay una canción que dice lo importante que es que la guerra, que la injusticia, que la brutalidad de pisar la inocencia de la gente no nos sea indiferente. Tampoco cuando sucede a miles de kilómetros de nuestras casas. Es un honor, pues, representar de alguna manera a través de este acto la dignidad y solidaridad que los ciudadanos y ciudadanas de Navarra han demostrado en este conflicto a la vez que testimoniamos esa cercanía y cariño con el pueblo palestino. Navarra no ha sido ni será indiferente ante el genocidio y ante las vulneraciones de los derechos humanos", ha concluido.

A continuación, Yolanda Ibáñez, secretaria primera de la Mesa, y Adolfo Araiz, secretario segundo, han procedido a dar lectura al acuerdo que, "en señal de reconocimiento y agradecimiento a todas las personas, entidades, colectivos e instituciones de Navarra que se han movilizado contra la barbarie cometida contra Palestina", aprobó el órgano de Gobierno de la Cámara el 24 de noviembre.

Seguidamente, Unai Hualde ha hecho entrega de sendas Medallas a Husni Abdelwahed, embajador del Estado Palestino en España y Ola Arafat Arafat, representante de la Asociación Salam Gaza Nafarroa, además del texto del acuerdo de la Mesa.

Tras recibir la Medalla, Husni Abdelwahed, embajador del Estado Palestino en España, ha querido agradecer y reconocer a Navarra su "gran capacidad de iniciativa, de gestión y de liderazgo" y ha extendido su agradecimiento a España, uno de los primeros países en reconocer el Estado de Palestina.

Ha recordado la "injusticia" que desde hace 70 años sufre Palestina con la creación de Israel y el incumplimiento de los acuerdos de la ONU, "ahora de forma muy patente y violenta con el genocidio sistemático sufrido a manos de Israel" y que, frente a lo que muchos creen por el supuesto acuerdo de paz impulsado por Donald Trump, se enmarca en "un doble rasero" de trato internacional que realmente es "un salvavidas" para Israel.

Abdelwahed ha hecho un llamamiento a seguir movilizados, "no por Palestina ni en contra de Israel, simplemente por humanidad, por cada niño y cada niña", y ha añadido que la humanidad "nunca falla, los pueblos nunca fallan, y los pueblos siempre están en el lado correcto de la historia". "Una vez más quiero agradecer al pueblo navarro por estar en el lado correcto de la historia. El cariño y la solidaridad no se agradecen, simplemente se valoran y se retribuyen. Y quiero decir de corazón que valoramos y retribuimos su solidaridad y sus valores", ha dicho.

"Podrán destruirnos, podrán aplastarnos, podrán matarnos. Pero no podrán quitarnos la voluntad de resistir, y lo vamos a seguir haciendo con el apoyo del pueblo, de ustedes. Justicia, paz, libertad, vida y futuro para nuestros hijos y para los hijos de los demás", ha concluido.

Ola Arafat Arafat, representante de la Asociación Salam Gaza Nafarroa, ha explicado que recibe "con gratitud y emoción" esta Medalla que premia no solo a su asociación, sino al conjunto de quienes trabajan por ayudar al pueblo palestino y, en ese sentido, ha expresado su agradecimiento a las personas, entidades e instituciones navarras que trabajan en favor de Palestina, recordando que "todo esfuerzo es necesario para conseguir la paz y la justicia".

Durante su intervención, Arafat ha hecho un llamamiento a "no mirar hacia otro lado". "No debemos acostumbrarnos al sufrimiento ajeno. No debemos callar ni permanecer inactivos ante el hambre, los asesinatos, las torturas, los robos, los bombardeos, las mentiras", ha afirmado, defendiendo que "la humanidad no tiene fronteras ni colores y la solidaridad puede cambiar el mundo".

También ha explicado el trabajo de la asociación desde su creación en 2024, destinada a tender "puentes de ayuda, de cooperación, de afecto y de esperanza" entre Navarra y Gaza, donde cada envío humanitario transmite el mensaje de que "no estáis solos, no nos da igual lo que os están haciendo".

Arafat ha dedicado la medalla al equipo que gestiona la ayuda en Gaza, a las personas voluntarias y a las asociaciones y familias que sostienen su labor, destacando el reto que supone la distribución de "casi un millón de litros de agua potable en Gaza para los próximos tres meses". También ha tenido un recuerdo para las víctimas de su propia familia y para quienes hoy siguen sufriendo en la Franja.

El acompañamiento musical del acto ha corrido a cargo de la Banda de Trompetas y Timbales del Gobierno de Navarra, que ha abierto con el Himno de Navarra y ha cerrado con Trombuco, del autor Ivan Boumans. También ha participado el Coro de Cámara 'Spem in alium', que ha interpretado la pieza Hal Asmar El-Lon.