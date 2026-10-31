Puente de Todos los Santos: Accesos, horarios y autobuses al cementerio de Pamplona

PAMPLONA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Policía Municipal reforzará su presencia en el entorno del cementerio este próximo fin de semana, con motivo de la festividad de Todos los Santos, para controlar los accesos a la zona y la circulación de vehículos. Se reservarán veinte plazas en la franja de aparcamiento más cercana al edificio del cementerio para facilitar tanto el estacionamiento de vehículos profesionales relacionados con actividades propias (floristerías, marmolistas...) como el acceso a familiares directos de enterramientos o incineraciones que tengan lugar hasta el domingo.

El acceso al resto de la zona de entrada principal y edificio de incineraciones será libre. En el momento en el que desde Policía Municipal se detecte que quedan pocos espacios de aparcamiento, se cerrará el acceso a esa zona, permitiendo únicamente acceso a vehículos que trasladen a personas con movilidad reducida y que lo acrediten con tarjeta habilitante de PMR o si se lleva personas con limitaciones observables de movilidad. Se recuerda que el viernes durante todo el día y el sábado por la mañana funciona la zona naranja de estacionamiento, con la primera hora libre de pago.

El acceso al resto de estacionamientos perimetrales del cementerio también será libre, salvo que se generen problemas de circulación o estacionamiento, en cuyo caso se cerrarán las entradas desde la rotonda de Biurdana y desde la avenida de Navarra. En esos puntos de cierre ocasional, se dejará pasar a taxis, conducciones funerarias (vehículo funerario y acompañantes) y personas con tarjeta PMR.

Se podrá acceder a la Ciudad Deportiva San Jorge como en cualquier otro momento del año, salvo que desde Policía Municipal se detecten problemas de circulación o imposibilidad de aparcar para las personas usuarias. En ese caso, se cortarán los accesos. Asimismo, para ordenar los accesos al cementerio desde el puente de Miluce, el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre permanecerá cortado al tráfico el vial existente en sentido hacia en camposanto.

Hasta el lunes 2 de noviembre, tras la festividad de Todos los Santos, el cementerio está abierto de 8 horas de la mañana a 18.30 horas de la tarde. La puerta principal cierra a las 19 horas. A partir del martes 3 de noviembre, el cementerio cambiará de horario. Se mantiene la apertura a las 8, pero se cerrará una hora antes. La puerta principal se cerrará a las 18 horas y el resto de puertas, a las 17.30 horas. Este horario se mantendrá hasta el próximo 31 de marzo.

REFUERZO DEL TRANSPORTE URBANO COMARCAL

El Transporte Urbano Comarcal (TUC) reforzará el servicio este domingo 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, con el objetivo de facilitar el acceso al cementerio de Pamplona.

En concreto, el domingo 1 de noviembre se mejorará el servicio de las líneas que cuentan con paradas próximas al cementerio, con los siguientes ajustes en horarios y frecuencias: Línea 7 (Villava - Txantrea - Barañáin) con frecuencia habitual de sábados (15 minutos); Línea 8 (Pza. Blanca de Navarra - Buztintxuri) con frecuencia de laborables (12 minutos); Línea 9 (RENFE - Universidad Pública de Navarra) con frecuencia de laborables (12 minutos).

Desde febrero de 2025, las líneas L7, L8, L9, L10, L24 y N7 incorporaron nuevas paradas en la Avenida de Navarra, en las inmediaciones del cementerio.

Toda la información actualizada puede consultarse en la web del Transporte Urbano Comarcal: www.tuvillavesa.es. Para más información, está disponible el teléfono de Atención Ciudadana de la Mancomunidad: 948 42 32 42.

CONTROLES DE TRÁFICO EN LA RED DE CARRETERAS

Por su parte, con motivo del puente de Todos los Santos y al ser el lunes día 3 festivo en Navarra, la Policía Foral refuerza desde los controles y la vigilancia en la red de carreteras de la Comunidad foral. El dispositivo especial tiene como objetivo prevenir accidentes de tráfico y velar por la seguridad de todos los usuarios de la vía, ante el previsible aumento de desplazamientos.

Así, se intensificarán los controles preventivos de velocidad, alcohol y drogas, así como la vigilancia de distracciones al volante, uso del cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil, explican desde la Policía Foral.

El cuerpo autonómico ha recordado a los conductores que no usen el móvil al volante. En el caso de necesitar consultar el navegador, programe la ruta antes de iniciar la marcha. También recomienda descansar cada dos horas, adaptar la conducción a las condiciones climatológicas y comprobar neumáticos, luces y nivel de líquidos antes de salir.