El quinto diálogo 'Rompiendo la rueda' de TracasaWomenTIC reivindica "el papel de la mujer en el sector tecnológico"

Cecilia Wolluschek, doctora en Ciencias Físicas, y Mónica Aguado, doctora en Ingeniería Industrial, participan en el quinto diálogo 'Rompiendo la rueda', organizado por TracasaWomenTIC. - TRACASA INSTRUMENTAL

PAMPLONA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Mónica Aguado, doctora en Ingeniería Industrial y directora del departamento de Integración en Red, Almacenamiento Eléctrico e Hidrógeno del Centro Nacional de Energías Renovables (CENER), y Cecilia Wolluschek, doctora en Ciencias Físicas y fundadora y CEO de CW Consulting, han protagonizado el quinto diálogo 'Rompiendo la rueda', organizado por TracasaWomenTIC, en el que han reivindicado "el papel de la mujer en el sector tecnológico".

TracasaWomenTIC está formado por profesionales de Tracasa Instrumental y Tracasa Global, empresas públicas del Gobierno de Navarra adscritas al Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital e integradas en la CPEN, y celebra estos espacios de encuentro con mujeres del sector TIC con el objetivo de compartir experiencias, visibilizar y promocionar entre las jóvenes las vocaciones STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés) e inspirar a futuras generaciones a convertirse en referentes del sector tecnológico.

Con la conducción de Idoya Areopagita (Personas y Talento de Tracasa Instrumental y Tracasa Global), el diálogo entre Aguado y Wolluschek ha permitido realizar un recorrido por las trayectorias profesionales de ambas protagonistas, especialmente centradas en la tecnología y la gestión de proyectos innovadores. En este sentido, tanto Aguado como Wolluschek han coincidido en subrayar, en referencia a las carreras STEM, que "esto no va de género, va de conocimiento".

Aguado, que compagina su actividad laboral en CENER con su labor como profesora titular en el área de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Pública de Navarra, ha explicado su camino formativo y profesional: "Entré muy joven a trabajar en una fábrica del sector del automóvil, con ilusión y también con un poco de incertidumbre, porque fui la primera mujer ingeniera que trabajaba en la empresa. Aquella experiencia me marcó mucho. Posteriormente, en 2003, comencé a trabajar en CENER, donde, junto con mi equipo, conseguimos desafiar diferentes retos tecnológicos, combinando investigación aplicada, innovación y gestión de proyectos. El sector energético es, y más ahora, realmente apasionante".

Aguado ha expresado, además, la importancia de "seguir visibilizando" que la mujer "tiene mucho que aportar al sector tecnológico". "Tenemos que seguir rompiendo estereotipos, para que las mujeres tengan referentes y les dé confianza a la hora de hacer un camino formativo y profesional en materias STEM. Trabajar en temas de innovación es una maravilla y en materia energética renovable tiene un aliciente enorme: poder dar pasos para mejorar la sociedad en la que vivimos. La innovación permite unir tecnología, creatividad y desarrollo sostenible, para mí, la formula perfecta", ha señalado.

Por su parte, Wolluschek ha remarcado cómo "la ciencia y la tecnología han estado siempre presentes en las tres grandes etapas que han sustentado mi trayectoria: una primera centrada en la parte técnica y científica; una segunda marcada por el emprendimiento, la consultoría y la dirección de proyectos de innovación en clústeres y ecosistemas; y una tercera, la actual, participando desde la estrategia y la toma de decisiones en empresas que están afrontando cambios culturales de primer nivel".

En cuanto a la situación de la mujer en el sector TIC, Wolluschek ha señalado que "en determinados espacios todavía es cierto que conviven ciertos estereotipos, y es bueno que la mujer pueda estar situada donde se deciden las cosas, para aportar una mayor diversidad y que no crezca la brecha actual". "Por otro lado, es muy importante que sigamos promocionando entre las chicas las carreras técnicas, por cómo te amoldan la forma de pensar y las posibilidades de futuro que ofrecen en temas como robótica e IA", ha afirmado.

Desde su creación en 2022, el grupo TracasaWomenTIC, que tiene habilitada una dirección de correo electrónico de contacto (tracasawomentic@itracasa.es), ha completado diversas iniciativas. Entre ellas, la organización del Desafío STEM, con la participación de más de 300 escolares; la conmemoración de los días de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con testimonios de compañeras dirigidos a inspirar a niñas en el sector tecnológico; procesos de mentoría con estudiantes de la Universidad Pública de Navarra (UPNA); charlas en colegios, ofreciendo un enfoque novedoso sobre igualdad y equidad en las profesiones STEM; y colaboraciones en Jornadas CanSat, organizadas por la Agencia Espacial Europea.