Raquel Martí (UNRWA): "No permitan que el ataque a civiles en Gaza se vuelva algo aceptable"

Navarra ha reconocido este sábado a UNRWA por su trabajo y compromiso con la población palestina



PAMPLONA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directora ejecutiva de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA), Raquel Martí, que este sábado ha recogido un reconocimiento del Gobierno de Navarra por el Día Internacional de la Paz, ha llamado a los asistentes al acto a que "no se acostumbren a lo que está pasando en Gaza. No permitan que el ataque a civiles, hospitales, escuelas, refugios y personal humanitario se vuelva algo aceptable".

"No dejen de hablar de Gaza. No dejen de hablar de Palestina. No aparten la mirada, aunque duela. Y sigan apoyando a las personas que, como mis compañeros y compañeras, están allí dejándose la vida", ha instado.

Así se ha pronunciado durante el acto institucional, celebrado este sábado en el centro cultural Castel Ruiz Tudela, en el que se ha reconocido a la UNRWA con motivo del Día Internacional de la Paz. El acto ha estado presidido por la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite; el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde; el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero y la consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo.

Chivite ha hecho entrega a Raquel Martí de un objeto y el diploma conmemorativos del acto. Un premio que la representante de la Agencia ha recogido en nombre de los 222 trabajadores de UNRWA "asesinados" en Gaza y que "nos confirma que el trabajo que UNRWA que está llevando a cabo va en la buena dirección".

Ha agradecido el "apoyo constante" del Gobierno foral y la ciudadanía navarra desde que UNRWA comenzó a trabajar en la comunidad en 2006, colaborando en sus proyectos en Siria, Líbano, Cisjordania y Gaza. Un apoyo que se materializó en 2022 en un convenio "con una clara voluntad de atender las necesidades prioritarias para la agencia y facilitar el trabajo conjunto".

Martí ha destacado que "tras los terribles ataques de Hamás" el 7 de octubre sobre Israel, "más de 41.000 personas, posiblemente muchas miles más, han perdido la vida en Gaza". Ante lo cual, "UNRWA se ha convertido en la columna vertebral de la ayuda humanitaria" en el territorio, a pesar de los "ataques incesantes contra su personal, sus instalaciones y sus hogares".

Ha alertado de que la ofensiva militar "ha afectado gravemente a los niños y las niñas de Gaza, donde casi son la mitad de la población. Miles de ellos han muerto y miles han quedado discapacitados". Ha censurado que "casi el 70% de las escuelas de UNRWA han sido atacadas", centros que "se utilizan hoy en día como refugios".

Desde el 7 de octubre, ha destacado, UNRWA "ha apoyado a más de 400.000 niños y niñas y adolescentes a través de actividades lúdicas, sesiones de apoyos a niños no acompañados y consultas psicosociales individuales y grupales". A ello se une la campaña de vacunación contra la polio en la que se ha inoculado a más de medio millón de niños.

Raquel Martí ha llamado la atención ante la "tragedia indescriptible" que ha sufrido la organización en Gaza, con el asesinato de 222 trabajadores de UNRWA y "más de 135" de sus hijos. Además, ha resaltado que cuando un refugio de UNRWA "es bombardeado y mata a sus desplazados internos y es nuevamente atacado días después, los desplazados internos continúan allí porque, a pesar de todo, se siguen sintiendo más seguros con personal de UNRWA a su alrededor".

CHIVITE: "EL MUNDO ES HOY UN LUGAR MÁS OSCURO Y HOSTIL"

Por su parte, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha mostrado el reconocimiento del Ejecutivo foral a la labor que realiza (UNRWA, un trabajo que, en un momento de "especial tensión internacional", sirve como recordatorio de que en la "vasta oscuridad" quedan aún "pequeñas luces de esperanza".

Chivite ha recalcado la importancia este año del Día de la Paz, en un momento en el que "el mundo contiene el aliento ante unas elecciones trascendentales en Estados Unidos, la humillación de los derechos civiles en Venezuela, los conflictos y la sequía en el África Occidental, el auge de la extrema derecha en el corazón de Europa o la guerra en Ucrania, de improbable resolución dos años y medio después del inicio de la invasión". "Hay que ser muy fuertes de espíritu para mantener viva esa esperanza. El mundo es hoy un lugar más oscuro y hostil que hace un año. Lejos de acabar con las guerras, la humanidad ha abierto nuevos frentes", ha lamentado.

La presidenta ha agradecido la importante labor de UNRWA, que, en sus palabras, "nunca ha sido fácil". "En este año, 220 trabajadores y trabajadoras de UNRWA han muerto en el asedio israelí a Gaza y Cisjordania", ha destacado. "El suceso más sangriento fue hace solo quince días, cuando dos bombas cayeron sobre una escuela de Naciones Unidas en la que se refugiaban 12.000 personas, en su mayoría mujeres y niños. Murieron seis empleados de UNRWA", ha lamentado.

Así, ha valorado el trabajo de esta agencia de la ONU en los últimos 75 años. "En medio de enormes dificultades", ha señalado, "la UNRWA ha sido la referencia para una población carente de los servicios más básicos, su salvaguarda en materia de salud, educación y servicios sociales".

"Gracias a vuestro trabajo la población refugiada palestina había conseguido erradicar la mayor parte de las enfermedades contagiosas", ha continuado. "Todos sus niños estaban vacunados, no había analfabetismo y sus estándares de calidad de vida se habían colocado por encima de los de otras personas en circunstancias similares. Y conjugo estos verbos en pasado, porque en lo poco que queda ahora de Gaza la polio vuelve a ser un problema de salud pública y el derecho a la educación ha sido aplastado por la necesidad de atajar hambre".

En este mismo sentido, ha recordado que se estima que la reconstrucción de casas, escuelas y hospitales en Gaza requerirá 40.000 millones de dólares, y que la rehabilitación de la salud física y mental de las más de 2 millones de personas refugiadas "será una labor de generaciones". De esta forma, ha especificado que el premio entregado este sábado sirve como "reconocimiento al camino recorrido, pero, sobre todo, como apoyo a la inmensa labor que queda por delante".

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha defendido que la paz "no es sólo la ausencia de conflicto, es un compromiso constante con el diálogo, la justicia y el respeto mutuo". Ha destacado que "la paz se construye desde lo local, desde cómo tratamos a nuestros vecinos, educamos a las nuevas generaciones y cómo nos relacionamos con quien piensa diferente". Toquero ha remarcado que "el terrorismo no puede convivir con la democracia y la libertad y hay que luchar contra él", ha apuntado que con el Gobierno de Navarra "hay muchas cosas que nos separan" y ha esperado que "este día no sea sólo una jornada de reflexión sino de acción".

COLABORACIÓN DE NAVARRA CON UNRWA

La Agencia se financia casi en su totalidad por las contribuciones voluntarias de los Estados Miembros de la ONU. También cuenta con la colaboración de Navarra; como ha apuntado la presidenta durante el acto, "desde 2007 la Comunidad foral ha destinado más de 4 millones y medio de euros a concienciar sobre los derechos de las personas refugiadas y, sobre todo, a garantizar su acceso a la salud, a través de diferentes programas como las clínicas móviles en Cisjordania o la atención materno-infantil en Jenin, Tulkarem y Hebrón".

En concreto, en mayo de 2022 el Ejecutivo foral suscribió también un convenio con UNRWA, por el que se acordó destinar 330.000 euros para promover un proyecto de atención sanitaria a la población palestina refugiada en Cisjordania.