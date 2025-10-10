Raúl Carrasco, en grado, y Matías Nicolás Cuenca, en máster, ganan el concurso de divulgación 'En 3 Minutos' de la UPNA

PAMPLONA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Raúl Carrasco Echeverría, en la modalidad de grado, y Matías Nicolás Cuenca Castillo, en la de máster, han sido los ganadores del concurso 'En 3 Minutos', cuya final, organizada por la Universidad Pública de Navarra (UPNA), se celebró recientemente en el marco de la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras.

En la categoría de grado resultaron premiados en segundo y tercer lugar Iker Zorrilla Vázquez y David Irañeta Chamizo, respectivamente. El premio del público recayó en Iker Zorrilla Vázquez.

El concurso, que ha reconocido a quienes mejor comunicaron sus trabajos fin de estudios en 180 segundos, ha repartido 450 euros a los ganadores en cada una de las categorías. Además, los ganadores de los segundos y terceros premios han obtenido 250 y 150 euros, respectivamente.

El concurso se realiza con la colaboración de FECYT Innovación, entidad dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y la final tuvo lugar en Civican Pamplona.

El ganador en categoría de grado, Raúl Carrasco Echeverría (Grado en Biotecnología), presentó un trabajo dirigido por la profesora Rosa Murillo Pérez bajo el título 'Ecología y biodiversidad de baculovirus y otros enemigos naturales de la polilla del boj', circunscrito a Navarra.

Se encontraron tres "amenazas para la plaga con potencial para usarse en programas de control": una mosca parasitoide, un hongo y un virus. El premiado indicó que este último se configuró como "una de las alternativas más eficaces como insecticida ecológico, dado que era muy específico y se podía transmitir a través de diferentes generaciones de forma latente".

El ganador en categoría de máster, Matías Nicolás Cuenca (Máster en Agrobiología Ambiental), defendió su trabajo 'Evaluación del efecto de los antibióticos en la germinación y crecimiento de cultivos hortícolas', en el que analiza el papel de la agricultura en la transmisión de la resistencia a antibióticos, "un problema reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una de las principales amenazas para la salud global".

Se desarrolló un ensayo en cultivos de consumo habitual (lechuga verde, lechuga roja y rábanos), aplicando diferentes dosis de antibióticos detectados en suelos contaminados de Euskadi y Navarra.

Los hallazgos sugieren que la presencia de estos residuos en suelos agrícolas "puede comprometer la productividad y calidad de los cultivos, además de favorecer su incorporación a la cadena alimentaria, de la cual las plantas constituyen la base".

El trabajo estaba dirigido por la catedrática de la UPNA Esther María González García y por la profesora de la Universidad del País Vasco Maite Lacuesta Calvo.

SEGUNDOS Y TERCEROS PREMIOS

El trabajo merecedor del segundo premio y de la mención del público, realizado por Iker Zorrilla (Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural), era un anteproyecto de implantación de un Sistema Urbano de Drenaje Sostenible (SUDS) en el aparcamiento del Aulario de la UPNA. El trabajo está dirigido por el profesor José Javier López Rodríguez.

Por último, el trabajo del tercer clasificado, David Irañeta Chamizo (Grado en Administración y Dirección de Empresas), dirigido por el profesor José Manuel Mansilla Fernández, abordaba los efectos de la competencia bancaria sobre el coste de capital de los bancos.

El jurado del concurso estaba integrado por la catedrática de la UPNA Marisol Gómez Fernández; la ingeniera informática y divulgadora Sonia Elizondo Martínez; los periodistas expertos en divulgación científica Javier Izu Otermin y Jesús Rubio Santamarta, el profesor de oratoria y expresión oral Óscar Orzaiz Resano y el profesor de la UPNA Óscar Ardaiz Villanueva.