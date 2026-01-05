Reactivado el dispositivo de búsqueda del hombre desaparecido en Olite el 31 de diciembre

PAMPLONA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Este lunes a las 9 horas se ha reactivado el dispositivo de búsqueda para localizar al hombre de 69 años desaparecido la tarde del día 31 de diciembre en Olite.

Continúan trabajando en la zona efectivos de bomberos del parque de Tafalla, patrullas de Policía Local, la Policía Foral y la Guardia Civil, según han informado desde el Gobierno foral.

El hombre desaparecido salió a pasear a las 18.00 horas del pasado miércoles, 31 de diciembre, de la residencia de ancianos de Olite y no regresó.

Este sábado, la Policía Local de Olite mostró en su perfil en la red social X un vídeo en el que se puede ver al hombre desaparecido durante la celebración de la carrera de la San Silvestre de la localidad, con la esperanza de que alguien pueda aportar información que facilite su localización.