Se rebaja la situación operativa del Plan Infona tras quedar controlado el incendio de Urzainki

Imagen de la zona del incendio en Urzainki. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha activado la situación operativa 0 (preemergencia) del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (Infona), ante la positiva evolución del incendio forestal declarado la tarde del lunes 17 de agosto en Urzainki, que está controlado desde la tarde del martes.

Según informó el 112 Sos Navarra el mismo martes, tras quedar controlado el incendio se va a seguir manteniendo presencia física en la zona mediante brigadas terrestres, vuelos de helicóptero planificados, así como con drones que incorporan cámara térmica hasta que se declare la extinción del incendio.

Estaba previsto que la pasada noche permanecieran en el lugar efectivos del parque de Navascués realizando labores de vigilancia.