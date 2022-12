La recaudación fiscal de noviembre crece un 6% en Navarra con respecto al mismo mes de 2021

La cifra supone haber alcanzado más de un 93% del objetivo fijado para este año



PAMPLONA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La recaudación líquida acumulada de la Hacienda Foral de Navarra (HFN) ha alcanzado en el mes de noviembre los 3.900,2 millones de euros, frente a los 3.678,1 millones ingresados a noviembre de 2021. Esto es un aumento del 6,0% interanual, resultado de un incremento de la recaudación íntegra acumulada del 9,5% y del importe incremento de las devoluciones, que se mantiene por encima del 19%.

En términos de ejecución presupuestaria los 3.900,2 millones de euros ingresados hasta el mes de noviembre suponen alcanzar un 93,2% del objetivo fijado para este año, ha destacado en un comunicado el Gobierno de Navarra.

El Ejecutivo foral ha explicado que noviembre es un mes de importancia recaudatoria puesto que, junto las cuotas de los impuestos periódicos del mes de octubre y las correspondientes a impuestos no periódicos, en este mes se produce el vencimiento del segundo plazo de la campaña de la Renta y Patrimonio 2021. Además, este año, se permite domiciliar el pago de declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones durante todo el periodo voluntario de pago, y por ello se han ingresado una parte importante de las declaraciones-liquidaciones que vencieron el día 20 de octubre (retenciones de trabajo y capital. fraccionamientos de IRPF; pago a cuenta del IS, etc.).

En cuanto a la evolución por capítulos, la recaudación líquida de los impuestos directos ha alcanzado los 2.242,8 millones de euros con un aumento interanual del 12,8%. En los impuestos indirectos ha sido de 1.630,7 millones, reflejando una disminución del 2,2%. Las tasas y otros ingresos han aumentado un 16,6% hasta los 26,6 millones de euros.

ANÁLISIS POR IMPUESTOS

Desde el punto de vista del comportamiento de los principales impuestos, en IRPF la recaudación acumulada a noviembre se encuentra un 11,1% por encima de los valores obtenidos en 2021. Sigue destacando la evolución positiva de retenciones de trabajo, (siendo un 7,1 % superior al del pasado año) y, por otra parte, la recaudación correspondiente a la cuota diferencial de IRPF (67,1 millones de euros más que en 2021) fruto de unas mayores cuotas ingresadas y unas menores devoluciones correspondientes a la campaña de la renta de 2021.

El Impuesto de Sociedades sigue presentando valores superiores en términos interanuales, con un incremento del 34,6% en su recaudación global. La cuota diferencial del Impuesto de Sociedades es el componente cuya recaudación más ha aumentado en términos interanuales (un 64,7%).

Por su parte, la recaudación por gestión directa de IVA presenta una recaudación líquida acumulada de 324,7 millones de euros resultando ser un 18,1% inferior a los 396,7 millones de euros que se alcanzaban el año pasado a estas alturas de ejercicio. Esta disminución es debida al importante incremento de las devoluciones (27,5%) dado que las cuotas positivas crecen por encima del 14% en términos interanuales.

Los Impuestos Especiales muestran valores inferiores a los del pasado ejercicio en su recaudación por gestión directa, con una disminución del 2,5%. Los impuestos que más ingresan son Hidrocarburos y Tabaco. Destaca la caída recaudatoria experimentada por el Impuesto sobre la Electricidad debido a las medidas adoptadas para paliar los efectos de la guerra en Ucrania.

Los ajustes con el Estado correspondientes al IVA y a los impuestos especiales de fabricación se mantienen en las mismas cifras del mes de octubre debido a que la liquidación se realiza al final de cada trimestre y por tanto el último plazo del año se ingresará en el mes de diciembre.