El rector de la UPNA dice que la aplicación de la LOSU requiere de una "mayor financiación" para la universidad

Destaca que los cambios "más importantes" que recoge la ley se refieren a la gobernanza, el profesorado y la financiación



PAMPLONA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), Ramón Gonzalo, ha afirmado que para poder aplicar la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (LOSU) se necesita una "mayor financiación". "Si no, es imposible poner en práctica todo lo que dice la LOSU", ha advertido.

Así lo ha señalado este martes, en una comparecencia parlamentaria solicitada por UPN sobre la incidencia de la LOSU en la UPNA. Según ha explicado Gonzalo, la ley, que entró en vigor el 12 de abril de 2023, contiene cambios referentes, fundamentalmente, a la gobernanza, el profesorado y la financiación.

Por un lado, ha señalado que "se acorta" la carrera académica, ya que "antes se pasaba de ayudante doctor a contratado doctor y de ahí a funcionario". "Ahora se va a llegar a ser funcionario antes, y al llegar a ser funcionario antes, pues lógicamente los costes de personal crecen", ha explicado.

También ha destacado que "para acceder a las plazas de titular o catedrático de universidad va a ser obligado moverse", con lo cual "habrá que financiar esas movilidades" y "sacar convocatorias específicas".

En cuanto a la financiación, la LOSU recoge que "las administraciones públicas tienen que dotar de los recursos económicos suficientes a las universidades para que puedan ejecutar todo lo que dice la ley que tenemos que hacer", y que "el objetivo sería destinar como mínimo el 1% del PIB a la financiación de las universidades". "Si no se crece en esa financiación hacia el 1% es muy difícil aplicar esta ley", ha advertido, tras apuntar que la norma "pone muchos compromisos a la universidad que sin financiación es muy difícil de cumplir". Según ha explicado, Navarra se encontraría actualmente en el 0,56%.

IMPLICACIONES DE LOS CAMBIOS DE LA LOSU

Según ha apuntado el rector, estas modificaciones conllevan "una mayor necesidad de financiación para la universidad". En concreto, habrá que reducir las horas de docencia de todos los asociados que superaban las 120 horas, de forma que "todas esas horas tendrán que darlas otro profesorado", que tendrá que ser ayudante de doctor y no podrá ser sustituido por más asociados. Para ello, ha calculado que "necesitaríamos 63 ayudantes doctores".

Por otro lado, ha explicado que "como las figuras cambian" -ya que los asociados a tiempo parcial pasan a ser indefinidos-, "tenemos que sacar a concurso todas las plazas de asociados que tenemos en la universidad". Así, ha dicho que "tenemos que sacar los contratos de prácticamente 600 personas, todos nuevos, antes de finales de agosto".

Por otro lado, ha remarcado que "tenemos que cambiar todas las normativas de la universidad" en un plazo de dos años, de forma que "para abril de 2025 deberíamos tener nuestros nuevos estatutos". Aunque ha matizado que "si no los tenemos no pasa nada porque la ley no sanciona nada", ha asegurado que "nuestro objetivo es hacer nuevos estatutos". "Ya tenemos la comisión creada, ya estamos trabajando en ellos, y el objetivo sería tenerlos para la fecha", ha manifestado.

También ha destacado que "cambia todo lo referente al equipo rectoral, al consejo de gobierno, al claustro, es decir, todos los órganos de gobierno los cambia completamente". "Donde más cambia los estatutos es en la gobernanza de la universidad", ha advertido, tras explicar que "ahora mismo, para ser rector o rectora tienes que ser catedrático de universidad", mientras que la nueva ley "permite que pueda ser cualquier permanente, bien sea funcionarial o bien sea laboral".

En el turno de los grupos, la parlamentaria de UPN Cristina López ha señalado que la comparecencia del rector "nos deja con bastante preocupación porque vemos que hay muchísimo trabajo que hay que hacer todavía para desplegar por completo la ley". "Y además, está claro que va a tener un coste económico muy elevado para Navarra", ha dicho.

Kevin Lucero, parlamentario del PSN, ha considerado que la LOSU es "un punto de inflexión" y que "algunos solo se centran en aspectos más negativos o más complicados, y otros procuramos centrarnos también en los aspectos positivos". "Es evidente también que la implantación de la ley supone un importante reto, y esto es porque los compromisos que nos vinculan con la legislación son un gran reto en sí mismos, el reto de la modernización de nuestro sistema universitario", ha añadido, tras mostrar su "optimismo".

En nombre de EH Bildu, Laura Aznal ha subrayado que esta "ha sido una ley compleja y polémica" que en su día ya calificaron desde EH Bildu como "poco ambiciosa" y de ser "una oportunidad perdida porque no mejoraba el sistema todo lo que hubiera podido hacerlo". "Ya que tenemos competencias exclusivas en materia de educación nos hubiera gustado tener competencia total en materia de universidades", ha reivindicado.

María Solana, parlamentaria de Geroa Bai, ha afirmado que este no es "el texto ideal para tener un sistema universitario navarro como nos gustaría", pero sí "es lo suficientemente general como para que sí hagamos aquí una ley foral que aterrice las situaciones bien importantes que se han tratado aquí y se ajusten a nuestra realidad, a la navarra". "Y como estamos a las puertas de poder hacer este trabajo, pues de momento nos vamos a mostrar optimistas, igual no tanto como el señor Lucero, pero de momento nos vamos a mostrar optimistas", ha apuntado.

Por parte del PPN, Irene Royo ha considerado que "fue una oportunidad perdida para de verdad hacer una ley que de verdad se adaptase a las necesidades del país". "La posición del Partido Popular fue de votar en contra porque no aportaba las soluciones que la universidad demanda desde hace tiempo ni la prepara para nuevos retos", ha indicado, tras añadir que "vemos con preocupación la financiación, porque va a suponer un mayor esfuerzo presupuestario del Gobierno de Navarra".

Daniel López, de Contigo-Zurekin, ha apostado por "estar atentos y vigilantes" en materia de financiación porque "a mí los números no me dan para que en 2030 sea el 1%". "Uno de los temas que más preocupa a nuestro grupo es el tema de las convalidaciones con carreras extranjeras, algo que consideramos que hay que darle una vuelta. Se está dejando a un montón de gente fuera, sin oportunidades", ha criticado.

Por su parte, la parlamentaria de Vox Maite Nosti ha apuntado que la ley ha sido "muy controvertida" pero que "no se trata de criticar o dejar de criticar, porque ya está ahí y no merece la pena darle más vueltas". Nosti ha esperado "que se consiga una financiación más amplia para llevar a lugar a término todos los objetivos que tiene la UPNA".