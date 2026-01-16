Recuperados varios patinetes eléctricos tras una actuación por quejas vecinales en una bajera de Pamplona

Ehículos de Movilidad Personal recuperados. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral ha abierto diligencias en lo que llevamos de semana a 23 personas por la comisión de distintos delitos, que han sido comunicados a diferentes juzgados mediante el correspondiente atestado policial.

Por delitos contra el patrimonio se produjeron tres detenciones. En Pamplona, en una actuación en una bajera derivada de quejas vecinales, los agentes actuantes se incautaron de varios vehículos de movilidad personal (VPM) y algún objeto más, de los cuales quien dijo ser el dueño no dio fe de su procedencia. Por ello se incautaron los mismos y se imputó al detenido un delito de receptación y otras conductas afines.

También en Pamplona, tras denuncia del responsable de una empresa de la comarca, se imputó a dos varones un delito de robo con fuerza en las cosas, tras acceder ambos con una furgoneta a la nave y sustraer diverso material valorado en más de 5000 euros.

Por otro lado, nueve hombres han sido detenidos por delitos relacionados con violencia contra la mujer (malos tratos, amenazas, lesiones y quebrantamientos) en distintas localidades de nuestra comunidad.

Por delitos contra las personas se realizaron otras dos detenciones. En Ribaforada, y por un delito de lesiones, era investigado un varón de 23 años en el campo de fútbol municipal de la localidad, cuando en el transcurso de un partido de fútbol agredió a un jugador del equipo contrario, causándole una herida en el ojo que requirió puntos de sutura, en una trifulca originada tras marcar gol uno de los equipos.

En Estella, se imputaba a un varón un delito de amenazas hacia sus compañeros de piso, en una vivienda compartida, por rencillas motivadas fruto de la propia convivencia.

En otro orden de cosas, en Pamplona era detenido un varón en un centro médico, cuando la patrulla fue requerida por el facultativo que atendía al detenido, al ser éste reincidente en comportamientos agresivos hacia los médicos del consultorio. Esta persona se mostraba en todo momento agresiva y haciendo caso omiso de las indicaciones de los policías de que abandonara las instalaciones. Finalmente, fue detenido imputándosele un delito de desobediencia grave.

Por requisitorias judiciales dos detenidos. Un varón de 32 años era detenido en el barrio de San Jorge de Pamplona al ser reconocido por una patrulla de seguridad ciudadana y estar buscado por un juzgado de la capital navarra. En Falces agentes de seguridad ciudadana adscritos a la Comisaría de Tafalla, detenían a un varón sobre el que pesaba una requisitoria judicial nacional, con orden de ingreso en prisión, que se hizo efectivo tras la detención.

SEIS CONDUCTORES DENUNCIADOS

Por delitos contra la seguridad vial se abrían diligencias a seis conductores. En Aranguren en el transcurso de un control establecido de consumo de alcohol y drogas, se imputaba a un varón un delito contra la seguridad vial, al superar las tasas establecidas de consumo de alcohol, arrojando en el alcoholímetro una tasa de 1.02 mg/l por aire espirado.

En Monteagudo, durante un patrullaje preventivo de seguridad ciudadana por la localidad, los agentes controlaban un vehículo cuyo conductor carecía del permiso de conducir. Por ello, se le imputó un delito contra la seguridad vial por conducir sin haber obtenido nunca la correspondiente autorización.

En Tudela, durante la realización de un control programado de alcohol y drogas, los agentes actuantes dieron el alto a un vehículo que, inmediatamente, se dio a la fuga al objeto de evadir el control. Los policías observaron que en el interior viajaban tres personas. Una vez interceptado el mismo, se comprobó que el conductor, menor de edad, carecía de permiso para la conducción del mismo, resultando imputado por ello. Se imputó también a los otros dos ocupantes del turismo, en calidad de cooperadores necesarios, al tener conocimiento de que el conductor era menor y carecía de la autorización oportuna.

En Allo, en un control programado de seguridad ciudadana, se dio el alto a un vehículo y al identificar a la conductora de 30 años, comprobaron que carecía del permiso por pérdida de puntos, no habiendo realizado el curso de recuperación de los mismos. Se le imputó por ello un delito de conducción con pérdida de vigencia del permiso por pérdida de puntos.