La red Civivox se suma a la celebración de los Días Mundiales de la Poesía y el Teatro

Día Mundial de la Poesía y el Teatro. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos obras de teatro, un espectáculo infantil, dos encuentros con artistas y una lectura dramatizada con Lorca como protagonista conforman la programación que la red Civivox ha preparado para celebrar el Día Mundial de la Poesía y el Día Mundial del Teatro. Las actividades tendrán lugar del 21 al 28 de marzo, con entrada libre en el caso de los encuentros y con un precio de 3 euros para las obras de teatro y la lectura dramatizada. Las entradas se pueden adquirir en los propios Civivox, en el 010 o en www.pamplonaescultura.es.

Eunice Producciones presenta este sábado 'El lenguaje secreto'. Se trata de un espectáculo que "crea una conexión con el público a nivel muy íntimo, mostrando los momentos clave de las relaciones amorosas". Para ello, utiliza un transmisor de emociones e imágenes como es la poesía de la Generación del 27, con la visión del amor y de la pareja de los propios autores y autoras de ese movimiento (Rafael Alberti, Federico García Lorca, Ernestina de Champourcín, Carmen Conde, Luis Cernuda, Josefina de la Torre...). Tendrá lugar a las 19.30 horas en Civivox Iturrama, con entradas a 3 euros.

El lunes 23 de marzo en Civivox Condestable, a las 19.30 horas, la poeta Salomea Slobodian y la periodista Uxue Razquin protagonizan un encuentro en el que hablarán sobre la poesía. Ambas mujeres se conocen de la última edición de los Encuentros de Arte Joven del Instituto Navarro de la Juventud 2025, donde Razquin ejerció como mentora del proyecto de literatura de Slobodian. La sesión tiene la entrada libre, hasta completar el aforo, y se organiza en colaboración con el Instituto Navarro de la Juventud.

Y el jueves 26 de marzo, en Civivox Iturrama, nuevo encuentro en el que diferentes agentes de las artes escénicas de Navarra, con distintos perfiles y puntos de vista, intentarán hacer una radiografía de la escena teatral actual en la Comunidad Foral. Participarán Asier Andueza (Festival LEB), Natalia Huarte (Premio Max 2024 a mejor actriz), Edurne Ibáñez (diseñadora de vestuario escénico) e Iker Bengoetxea (Red de Teatros de Navarra). El encuentro comenzará a las 19.30 horas, con entrada libre, hasta completar el aforo.

TEATRO, ESPECTÁCULO INFANTIL Y LECTURA DRAMATIZADA

El viernes la compañía La Bella Otero pondrá en escena en Civivox Pompelo, a las 19.30 horas, 'A fuego', una obra interpretada en verso actual y original "lleno de humor, sátira, juegos de palabras y metateatralidad, que habla del deseo de pasar a la posteridad". Trata sobre la fascinación de su protagonista por la figura de Eróstrato, un pastor de la Antigua Grecia que incendió el templo de Artemisa de Éfeso. Su obsesión le hace cometer un crimen a la altura de su ídolo infame. Saltando de un personaje a otro, el autor - intérprete se ríe de su propia megalomanía, "invitando a reflexionar sobre el narcisismo imperante en nuestra época". La obra se estrena en Navarra y tiene entradas a la venta al precio de 3 euros.

El público infantil tendrá también su hueco en esta programación con el estreno en Pamplona el sábado 28 de marzo de 'Minimundo sonoro'. Musas y Fusas propone en Civivox Mendillorri, en doble sesión a las 10.30 y las 12 horas, una experiencia escénica inmersiva para bebés y familias. Gracias al uso en escena de instrumentos poco convencionales (percusión corporal, conchas, campanas afinadas, claves, piano, viola, pandero oceánico...) y de elementos visuales delicados, "se crea un espacio cálido y seguro para el vínculo afectivo y la exploración temprana del arte". Las entradas para ambas sesiones están ya agotadas.

También el sábado, a las 19.30 horas, el Ayuntamiento de Pamplona y el Ateneo Navarro colaboran en la lectura dramatizada 'Soñando con Lorca', que llevará a cabo la compañía Pedro Miguel Martínez. Civivox Iturrama acoge el estreno de este espectáculo que se concibe como un viaje a través de las obras y las palabras de Lorca. Se representarán y leerán escenas, poemas, reflexiones... y también se escucharán canciones populares que él armonizó e incluso grabó con La Argentinita en un disco memorable. Las entradas se venden a 3 euros.