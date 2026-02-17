La reforma de Casa Seminario entra en su segunda fase, centrada en la redistribución y adecuación interior

Imagen de las obras en Casa Seminario - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA-CRISTINA NÚÑEZ BAQUEDANO

La reforma del edificio municipal de Casa Seminario entra en su segunda fase, centrada en la redistribución y adecuación interior, tras los trabajos ya realizados de mejora de la eficiencia energética

En concreto, la primera fase de las obras concluye este mes de febrero. A lo largo del mes, se irán retirando los andamios exteriores colocados en torno al edificio, que "dejarán ver el nuevo color rojizo de su fachada, que se integrará en la ya característica policromía de la Plaza Consistorial y del Casco Antiguo".

Desde el pasado mes de julio, los trabajos se han centrado en la mejora de la eficiencia energética del edificio. La Comisión de Presidencia ha visitado este martes las obras para comprobar su estado y evolución.

El exterior del edificio ya cuenta con la nueva fachada de SATE, sistema que mejora el aislamiento térmico del edificio y regula por tanto la temperatura interior, "limitando la pérdida de calor interior en invierno y el sobrecalientamiento en verano".

También se han sustituido las carpinterías por otras de altas prestaciones. Se ha implementado la ventilación con recuperación de calor en todas las plantas y se ha sustituido el sistema de climatización con bombas de calor y la iluminación, que será con tecnología LED, con controles de presencia.

El presupuesto de la reforma completa asciende a 1.669.484 euros, de los que 936.795 euros han sido destinados a la mejora energética y están subvencionados íntegramente por la Unión Europea - Next Generation EU, instrumento financiero de la inversión C14. I1 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. Erki Construcción Sostenible es la empresa que esté llevando a cabo las obras.

Casa Seminario cuenta con una superficie útil de 905 m2, 172,46 m2 bajo rasante, con dos fachadas a San Saturnino y Santo Domingo. Las obras continuarán en estos meses, hasta junio, en el interior de edificio con labores de redistribución y adecuación de espacios para las tareas que allí van a desempeñar los servicios de Comercio y Turismo y el área de Sanidad, que serán las que se alojen en sus diferentes plantas.

Destaca, entre otros trabajos, la sustitución del ascensor existente en cumplimiento de la normativa de accesibilidad. También se ha aprovechado para mejorar las infraestructuras de telecomunicaciones del edificio, ya que Casa Seminario es un punto-base "informativamente relevante" para los medios de comunicación en fechas como los Sanfermines, las tomas de posesión, Flamenco on Fire o recepciones con salida a los balcones de la Plaza Consistorial.

REFORMA INTERIOR DE LA OFICINA DE TURISMO

De forma paralela a la reforma del edificio, se está aprovechando también para hacer obras en el interior de la Oficina de Turismo, situada en la planta baja.

Desde el pasado mes de enero, se están acometiendo los trabajos para renovar su funcionabilidad, optimizando aspectos como la visibilidad exterior del espacio, la organización interior de la propia oficina, actuaciones específicas en la envolvente para "mejorar el equilibrio acústico del espacio" o la renovación del sistema de iluminación, así como el cambio de la puerta de acceso por una puerta automática.

De igual manera, el nuevo espacio "pretende remitir, a través de su decoración y diseño, al universo pelotazale, patrimonio cultural y deportivo de la ciudad".

Estos trabajos en la Oficina de Turismo los lleva a cabo durante el primer cuatrimestre del año la empresa Aguaser Suministros y Servicios con un presupuesto de 81.931,52 euros. Estas obras cuentan también con financiación de los fondos europeos Next Generation EU.