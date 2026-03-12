Registradas 296 agresiones contra enfermeras en Navarra durante el año pasado, 32 más que en 2024

PAMPLONA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las enfermeras de Navarra sufrieron durante el año pasado 296 agresiones registradas, "cifra que puede ser muy superior dado que muchos de estos ataques no se notifican", según han informado desde el Colegio de Enfermeras de Navarra. Las 226 agresiones verbales y 70 físicas, comunicadas tanto en centros públicos como privados, suponen un incremento de 32 agresiones respecto a 2024.

Con motivo de la celebración este jueves del Día Europeo contra las Agresiones a Profesionales Sanitarios, el Colegio Oficial de Enfermeras de Navarra-Nafarroako Erizainen Elkargo Ofiziala (COENAV), ha destacado la importancia de notificar todas las agresiones y anima a sus profesionales a comunicar cualquier ataque sufrido, tanto de carácter físico como verbal.

"Por desgracia, las agresiones al personal sanitario van en aumento en los últimos años. Como profesionales, debemos continuar registrando todos los ataques para que el balance anual refleje las verdaderas dimensiones del problema y, por tanto, puedan adoptarse las medidas adecuadas para solucionarlo", señala Mª Pilar Sola, presidenta de COENAV.

En concreto, las enfermeras que trabajan en el Servicio Navarro de Salud (SNS) fueron víctimas durante 2025 un total de 242 agresiones, doce más que el año anterior, dato que les sitúa como estamento profesional que más ataques recibió. Las agresiones registradas suponen que el 5,7% de las enfermeras del sector público resultó afectada, según los datos del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del SNS.

En cuanto a los centros privados, tanto hospitalarios como sociosanitarios (residencias de personas mayores), los datos recogidos por COENAV suman 54 agresiones, lo que supone 20 agresiones más que el año anterior.

Del total de ataques notificados por enfermeras y enfermeros de Navarra, 115 corresponden a agresiones verbales consideradas menos graves (insultos); 111 consistieron en agresiones verbales graves (amenazas); y 70 fueron agresiones físicas.

ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL, ORIENTACIÓN JURÍDICA Y FORMACIÓN

Frente a esta situación, el Colegio de Enfermeras aplaude la reciente iniciativa del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra con la campaña 'La mejor medicina', dirigida a concienciar a la población sobre el aumento de las agresiones y la necesidad de paliar este problema. Por su parte, COENAV puso en marcha el año pasado un servicio de acompañamiento emocional, a cargo de una enfermera especialista en Salud Mental, para los profesionales que sufran una agresión en su entorno laboral.

Este recurso se suma al servicio de orientación jurídica que ya ofrecía el Colegio de Enfermeras en caso de agresiones, además de contar con un formulario específico en la web colegial para notificar este tipo de ataques. Con un enfoque preventivo, COENAV organiza periódicamente actividades de formación que permiten a las enfermeras detectar cuándo la actitud de un paciente puede evolucionar hacia una agresión y cómo hacer frente a esta circunstancia. En concreto son los cursos 'Prevención y actuación ante agresiones verbales o físicas' y 'Herramientas de comunicación para el abordaje del desacuerdo: autoprotección y prevención de conflictos y agresiones en enfermería'.

También el Colegio navarro ha ofertado este año a sus miembros un curso online sobre afrontamiento y prevención de agresiones a enfermeras, organizado por el Consejo General de Enfermería en colaboración con la Policía Nacional y la Guardia Civil.