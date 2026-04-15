Remírez califica de "hito" la firma con Hithium: "Navarra reúne condiciones muy buenas que explican por qué nos eligen"

PAMPLONA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha calificado como "un hito" la firma, este miércoles, de un acuerdo entre el Ejecutivo foral y la empresa china Hithium para avanzar en la creación de una futura gigafactoría de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS).

"Navarra reúne condiciones muy buenas que explican por qué nos eligen estas empresas y por qué nos elegirán más empresas en el futuro", ha indicado Remírez, durante la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno.

Esta firma, ha dicho, era un "requisito imprescindible dentro de la propia normativa de la República Popular China para poder hacer inversiones en el exterior del país". Y además se ha realizado "en un contexto de máxima relevancia institucional, con la presencia del propio presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez".

"El viaje que la presidenta de Navarra está realizando en China acompañado del consejero Irujo supone un paso más en la hoja de ruta emprendida por este Gobierno por situar a la Comunidad foral como referente industrial e innovador en Europa, mostrándose un destino atractivo para las grandes inversiones, y especialmente para inversiones de carácter sostenible", ha manifestado.

En el caso de Hithium, se trata de "una inversión de en torno a 400 millones de euros que va a permitir la creación de al menos 700 puestos de trabajo directos". "Por tanto, hablamos de una gran inversión que posiciona a Navarra como agente clave de presente y futuro en el almacenamiento energético", ha subrayado.

Según Remírez, este viaje "va más allá de este proyecto, y es que la delegación navarra también está manteniendo diversos encuentros con actores económicos como la Cámara de Comercio China, empresas de diferentes ámbitos, para seguir mostrando a Navarra como una tierra de oportunidades y como plataforma de entrada a Europa". "Y también, desde luego, como una plataforma de intercambio y colaboración entre empresas chinas y empresas de la Comunidad foral", ha apuntado.

Ha añadido Remírez que "este Gobierno, liderado por María Chivite, está demostrando que cree en Navarra, en sus potencialidades y, sobre todo, en su futuro". "Está demostrando que cuando hay estabilidad, solvencia y una estrategia clara, nos convertimos en destino atractivo para grandes inversiones internacionales. Y este es el camino que, sin duda, vamos a seguir recorriendo", ha apuntado.

A su juicio, inversiones como la de Hithium "y otras que seguro que vendrán", son "el resultado de una hoja de ruta clara, de trabajo serio y estabilidad".