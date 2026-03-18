Remírez dice que "el Gobierno funciona" aunque los socios marquen "su perfil político" en las cuestiones "no acordadas"

PAMPLONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha afirmado que "la vinculación y las obligaciones de los socios de Gobierno están plasmadas en el acuerdo de gobierno firmado en el año 2023" y que aunque "cada uno marque su perfil político en aquellas cuestiones que no están acordadas", el Ejecutivo foral "funciona".

Así se ha pronunciado este miércoles, durante la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, en respuesta a los medios de comunicación sobre las diferencias de voto registradas en el último pleno parlamentario y sobre si este hecho ha tenido "algún impacto en la confianza entre los socios".

Remírez ha valorado que el jueves se aprobaron tres proyectos de ley en el Parlamento de Navarra: la ley foral de innovación, la ley foral de transparencia y la ley foral de voluntariado. La aprobación de estas tres leyes, ha dicho, elevan a "prácticamente cincuenta las iniciativas legales impulsadas por parte del Gobierno de Navarra que se han aprobado en el Parlamento fruto del diálogo y el acuerdo de un Gobierno que está en minoría pero que hace del diálogo y del acuerdo su bandera de cara a impactar en positivo en lo que es la ciudadanía de Navarra".

"No pueden decir lo mismo otras comunidades autónomas donde ni hay presupuestos, ni hay medidas fiscales, ni siquiera hay una estabilidad para formar un gobierno que permita centrarse en las cuestiones que preocupan a la ciudadanía", ha subrayado.

Según ha añadido, "la vinculación y las obligaciones de los socios de Gobierno están plasmadas en el acuerdo de Gobierno firmado en el año 2023, y a eso nos remitimos". A partir de ahí, ha explicado, "hay una serie de cuestiones" que o "no están en los acuerdos, o bien son desacuerdos explicitados en lo que es el propio acuerdo, o bien también, buscando siempre prioritariamente un acuerdo entre los socios, luego a partir de ahí los grupos parlamentarios tienen libertad de voto para plantear iniciativas parlamentarias".

"El Gobierno funciona, el Gobierno basado en un acuerdo programático por parte de los tres socios, un Gobierno que ha sacado adelante prácticamente de medio centenar de iniciativas legislativas, tres días en último pleno, y, desde luego, eso demuestra un Gobierno sólido, un Gobierno que confía entre los socios que lo componen. Y eso no quita para que cada uno marque su perfil político en aquellas cuestiones que no están acordadas", ha comentado.

Preguntado por la iniciativa sobre el profesorado de religión, Remírez ha respondido que "es una proposición de ley, no es un proyecto de ley". "Como gobierno, nosotros no manifestamos opinión al respecto. Me remito, en ese caso, a las cuestiones que ya señalaron los grupos políticos. Pero sí que es una evidencia que estamos ante una serie de docentes que no tienen la carga lectiva suficiente para centrarse en las cuestiones por las cuales fueron contratados", ha subrayado.