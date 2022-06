Remírez dice que el Gobierno "tiene la confianza y la certeza" de que Tráfico llegará "más pronto que tarde"

PAMPLONA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha manifestado este jueves, sobre la transferencia de la competencia de Tráfico a la Comunidad, que "es malo aventurarse en fechas concretas, pero puedo decir con rotundidad que este Gobierno tiene la confianza y la certeza de que este traspaso va a materializarse más pronto que tarde, previo visto bueno de la parte navarra de la Junta de Transferencias".

Remírez ha respondido en el pleno del Parlamento a una pregunta oral de Geroa Bai sobre la firma de la transferencia de la competencia de tráfico. La parlamentaria de Geroa Bai Blanca Regúlez ha querido aclarar en su pregunta "si será antes del final de la legislatura, de esta legislatura".

Remírez ha destacado, en su respuesta, "el compromiso de ambas administraciones para cerrar el acuerdo y materializar esta aspiración histórica". "Somos optimistas, la voluntad política ha quedado clara", ha dicho, para señalar que "vamos a alcanzar un buen acuerdo, en las mejores condiciones para Navarra".

El consejero ha detallado que los equipos de ambas administraciones están trabajando de manera "intensa", "hemos cruzado borradores, contactos, posiciones a veces también no coincidentes y estoy seguro, como dijo la ministra, de que cuando existe la convicción política y la dedicación, solo falta concluir el trabajo".

Remírez ha señalado que "si por algo se ha caracterizado esta legislatura en materia de autogobierno es por el fortalecimiento del mismo" y ha añadido que "existe una buena relación con el Gobierno de España, lo que es positivo".

El vicepresidente ha señalado que la transferencia "se va a producir porque hay voluntad política y hay que llegar a un punto de encuentro en algunas cuestiones fundamentales". "Se está trabajando con rigor, lealtad y voluntad de acuerdo", ha dicho.

La parlamentaria de Geroa Bai Blanca Regúlez ha indicado por su parte que "las últimas declaraciones de la ministra no dejan de sorprender" y ha manifestado que quieren saber "por qué no llega" la competencia, "o no se quiere o no se puede técnicamente". "La impresión es que no se quiera, y quien pierde es Navarra", ha afirmado.

Regúlez ha indicado que, con el paso del tiempo, "las respuestas son cada vez más difusas" y ha preguntado que "si se va a dar la transferencia, a qué se está esperando". "Es hora de dejar de hacer una política de declaraciones y hacer una política de acciones", ha sentenciado.