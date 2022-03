Remírez dice que "no están cercanas" las posturas entre Navarra y Estado sobre la aportación de la Comunidad foral

PAMPLONA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha manifestado este miércoles que "no están cercanas" las posturas entre el Ejecutivo foral y el Gobierno de España sobre la aportación de Navarra al Estado y ha confiado en que "lo antes posible haya un acuerdo al respecto, que despeje tanto lo que es la negociación del Convenio Económico como la competencia de tráfico".

En la rueda de prensa tras la sesión del Ejecutivo, al ser preguntado por la competencia de tráfico, Remírez ha señalado que "tenemos pendiente primero la aprobación de la ley del Convenio y también la negociación de lo que es la aportación del año base". "La competencia de tráfico tiene una incidencia en lo que es esta fase de la negociación de la aportación del año base, indirectamente relacionado", ha expuesto.

Según ha añadido, "en el ámbito técnico y organizativo, la competencia de tráfico está muy orientada, básicamente cerrados los aspectos que tienen que ver con lo que supondría la gestión de la competencia, sus fases de implementación... y ahora nos estamos centrando con lo que tiene que ver con el cálculo de la minoración de la aportación del Gobierno de Navarra al Estado y que afecta al Convenio Económico".

Remírez ha indicado así que están "en negociaciones" y que "lógicamente las posturas no están cercanas en ese ámbito; nosotros nos debemos a los intereses de la Comunidad foral y eso es lo que estamos haciendo, con la idea clara de asumir esa competencia, pero asumirla en las condiciones más adecuadas para la Comunidad foral".

Ha precisado así el portavoz que el aspecto económico es el que "queda por dirimir" porque "el aspecto técnico, organizativo, de planificación... están prácticamente cerrados". "Confiamos en que lo antes posible haya un acuerdo al respecto que despeje tanto lo que es la negociación del Convenio Económico como la competencia de tráfico", ha dicho.

Javier Remírez ha indicado que "es prioridad del Gobierno de Navarra asumir esta competencia y hacerlo en las mejores condiciones posibles".

INGRESO MÍNIMO VITAL

Además, el portavoz ha realizado una valoración "positiva" del acuerdo unánime de la parte navarra de la Junta de Transferencias para que la Comunidad foral asuma la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que se cerrará en la reunión de este jueves entre el Estado y Navarra.

Ha explicado así que la Junta de Transferencias Mixta entre ambas partes se reunirá mañana a las 17.45 con la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, encabezando la delegación del Estado y con Javier Remírez, por la representación navarra. Previamente, la ministra mantendrá además un encuentro con la presidenta de la Comunidad foral, María Chivite.

POLICÍA FORAL

Por otro lado, el portavoz ha explicado, sobre el aumento de las retribuciones en Policía Foral, que "remitimos como Gobierno de Navarra una comunicación a la Delegación del Gobierno para que, en el ámbito de lo que es la gestión de la transferencia de tráfico se trate esta cuestión, que está directamente relacionada".

Remírez ha indicado que "estamos en una comunicación abierta, un diálogo fluido y esperamos que en ese contexto podamos tener soluciones favorables para todas las partes". "Lo estamos trabajando dentro del ámbito de la competencia de tráfico, porque creemos que es más favorable para los intereses de Navarra, y en línea continua con la Delegación del Gobierno, con el Ministerio de Política Territorial sobre todo y luego la participación del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Interior", ha dicho.

Según ha continuado, "hasta que no terminó 2021, Navarra no podía solicitar esa habilitación específica porque había una habilitación vinculada a los fondos adicionales; el Estado solo permite una subida general, que se ha ido aplicando en los últimos años, y fuera de eso no se permite ningún incremento generalizado".

Remírez ha señalado que "cuando se constató que en los Presupuestos Generales del Estado no se iban a habilitar los fondos adicionales, quedaba la vía de la habilitación específica y es lo que hizo el Gobierno de Navarra". "Solicitó, en el contexto de la competencia de tráfico, esa habilitación específica", ha dicho, para afirmar que "el Gobierno de Navarra ha actuado conforme a la ley".