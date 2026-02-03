Remírez dice que la "nota predominante" del departamento será la "continuidad" con la labor de Taberna

El consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, en una imagen de archivo - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha afirmado que "la continuidad en las líneas, las prioridades y la manera de trabajar va a ser la nota predominante" de esta nueva etapa del departamento, tras el relevo a Félix Taberna.

"La continuidad de ideas, prioridades y la forma de trabajar van a seguir siendo las mismas emprendidas hasta ahora, pero más intensificadas", ha indicado Remírez, que ha comparecido a petición propia, de UPN y de PP en el Parlamento de Navarra para informar sobre las líneas de trabajo a desarrollar por su departamento tras la remodelación del Gobierno.

Según ha destacado, su regreso al Ejecutivo "no supone ni una ruptura con lo anterior ni un giro de la acción emprendida por el departamento desde 2023, sino que responde, tal como ya expresó la presidenta María Chivite, a un nuevo impulso político". Además, ha realizado un "reconocimiento expreso" a su predecesor, Félix Taberna, "figura de referencia en la historia democrática de Navarra y del que tuve, tengo y tendré la mejor de las consideraciones".

Según ha continuado, su papel va a centrarse en torno a cuatro pilares: "Una democracia de mayor calidad, basada en la transparencia, la participación y la rendición de cuentas; un autogobierno útil, que lleve a la ciudadanía a contar con mejores servicios públicos; políticas públicas bien definidas, coordinadas y evaluadas, que nos ayuden a mejorar la eficacia y el impacto real; y una agenda firme y estructural en materia de igualdad y derechos".

"Ninguna de estas líneas es diferente a las que han guiado al Departamento durante esta legislatura. Ahora es momento de intensificarlas, culminarlas y proyectarlas hacia el futuro", ha apuntado.

PRINCIPALES ACCIONES DEL DEPARTAMENTO

Entre otras cuestiones, ha destacado que "ya remitimos a este Parlamento y se está trabajando el proyecto de ley foral de modificación de la Ley Foral de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno".

Por otro lado, ha indicado que "tenemos una hoja de ruta clara para avanzar en materias como la transferencia de becas y la competencia de I+D+i, a la que ahora sumamos la de Inspección Laboral y Seguridad Social". "Además de las negociaciones políticas, y siempre de la mano de los Departamentos implicados, estamos trabajando aspectos técnicos, organizativos y presupuestarios para hacer que estas transferencias sean una realidad lo antes posible. Eso sí, teniendo en cuenta que, en muchas ocasiones, los plazos no los marcamos sólo nosotros ni están únicamente en nuestra mano", ha subrayado.

Por otro lado, ha explicado que "el objetivo en los próximos meses es profundizar en la integración y el impacto real de la perspectiva de género en las políticas públicas, reforzando la coordinación institucional y mejorando los instrumentos de planificación y evaluación".

"También la lucha contra la violencia hacia las mujeres seguirá siendo una prioridad absoluta para este Gobierno", ha manifestado. El "reto ahora", ha dicho, "no consiste solo en responder, sino en mejorar la prevención, la coordinación y la reparación". "Por eso, en los meses que faltan, nuestra mirada se centrará en aprobar el II Plan de Acción de la Ley Foral para actuar contra la violencia hacia las mujeres 2026-2030", ha afirmado.

Igualmente, ha anunciado que "en las próximas semanas reactivaremos el Foro Navarro contra la Trata y daremos a conocer, junto a Médicos del Mundo, un Protocolo contra la Mutilación Genital Femenina, aprovechando que esta misma semana es el Día Internacional contra esta práctica".

En nombre de UPN, Marta Álvarez ha afirmado que "a Taberna le han echado" por "no resignarse ante una presidenta que lo único a lo que se dedica" es a "intentar tapar la sombra de la corrupción que rodea a su gobierno y al Partido Socialista". "A Taberna le han echado, por cierto, tras amagar éste con su dimisión, que esto bien que se lo han callado, porque no estaba dispuesto a comerse el marrón de defender lo indefendible, por no estar dispuesto a tapar lo que él, dentro del Gobierno, estaba viendo", ha dicho.

Arantza Biurrun, del PSN, ha subrayado que Chivite, "en el ejercicio de sus competencias, ha considerado que era necesario dar un impulso político" y "ha realizado los cambios que ha estimado oportuno para ello". "Todos sabemos que la gestión pública no obedece a una foto fija", ha apuntado, tras considerar que Chivite "ha actuado desde la responsabilidad" y "no ha hecho nada que no hubieran hecho otros Gobiernos". Además, ha destacado que "este gobierno no es corrupto, no está en curso ningún procedimiento judicial". "Están confundiendo deseos con realidad", ha criticado.

Desde EH Bildu, Oihana Gallo ha afirmado que Navarra "debería asumir todas las competencias que tiene pendientes lo antes posible", y en materia de igualdad, las líneas de trabajo son "adecuadas", pero ahora, a falta de un año para que acabe la legislatura, "creemos que hay que dar un impulso fuerte a este tema". La violencia machista, ha dicho, "es un problema de primer orden" para EH Bildu, y "siendo un problema estructural, exige una transformación radical".

Javier Ollo, de Geroa Bai, ha hecho referencia al "trasfondo político" del nombramiento de Remírez, "una persona de un peso importante dentro del Partido Socialista", en el marco del "momento complejo que vive la política foral". Ollo ha apostado por "hacer una defensa férrea de nuestro régimen foral", ya que "a veces hay que estar continuamente detrás del Partido Socialista para materializar esas transferencias de competencias que para nosotros constituyen algo básico".

Maribel García Malo, del PP, ha señalado que "a pesar de que hable de nuevo impulso", Remírez "ha sido rescatado" por Chivite en un "momento especialmente delicado", para sustituir "no a cualquier persona", sino a Taberna, "que hasta ese momento había sido" un "asesor francamente cercano" y "la mano derecha de su Gobierno". "Además, lo hace en pleno caso Cerdán", ha manifestado. "Entenderá que no nos parece suficiente hablar de nuevo impulso o de perfil político para que se hayan producido estos cambios", ha añadido.

Carlos Guzmán, de Contigo-Zurekin, ha afirmado que "queda poco más de un año" de legislatura y "queda mucho acuerdo político programático por desarrollar". "Volvemos a pedir, una vez más, su completo cumplimiento", ha subrayado, tras añadir que en "un escenario de gran incertidumbre geopolítica, también en nuestra comunidad", va a ser "necesario volver a exigir, una vez más, ambición política al servicio de la mayoría social, al servicio de las familias trabajadoras de Navarra".