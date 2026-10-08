Renfe recuperará la parada de viajeros en la estación de Tudela de la línea Pamplona-Salamanca desde el próximo lunes

La directora General de Transportes y Movilidad Sostenible, Berta Miranda y Vicente Santamaría, responsable de la Zona Norte de Renfe. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La dirección de Renfe ha confirmado a la Dirección General de Transportes y Movilidad Sostenible del Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra la recuperación de la parada para viajeros en Tudela dentro de la línea ferroviaria Pamplona-Salamanca. Será desde este lunes, 12 de octubre.

Según indican en un comunicado desde el Ejecutivo foral, la operadora ha reconocido "la relevancia" que tiene la estación de Tudela para la Ribera de Navarra y el papel que esta conexión desempeña para la ciudadanía y las instituciones del territorio. La parada de Tudela atiende a más de 35.000 habitantes procedentes de Tudela y a más de 100.000 personas en la Ribera.

La Dirección General de Transportes y Movilidad Sostenible ha negociado y mantenido reuniones "constantes" con la Dirección de la Zona Norte de Renfe para recuperar la parada de Tudela, "circunstancia que ya es una realidad y que reforzará la accesibilidad ferroviaria de la Ribera de Navarra y mantendrá, al mismo tiempo, el equilibrio operativo del servicio", ha destacado.