Una representación navarra de FP participa en Madrid en el Salón de la Agricultura y Ganadería.

PAMPLONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La red estatal de Centros de Excelencia de Formación Profesional y los Centros de Referencia Nacional del sector agroalimentario, con una representación navarra, participaron del 6 al 8 de noviembre en Expo Sagris 2025, el Salón de la Agricultura y Ganadería celebrado en IFEMA (Madrid).

Su objetivo fue dar a conocer iniciativas para impulsar la transformación tecnológica y metodológica de la Formación Profesional agroalimentaria, fomentar la colaboración con el sector productivo y difundir recursos, experiencias y buenas prácticas de excelencia.

El Centro Integrado Agroforestal de Pamplona es uno de los cuatro centros públicos que integran la Red Estatal de Centros de Excelencia de Formación Profesional del sector agroalimentario.

El vicedirector del centro pamplonés, Víctor Lerga, participó el 6 de noviembre en la mesa redonda 'Del aula a la empresa: la Formación Profesional al servicio del sector agroalimentario', en la que se analizaron los principales desafíos de las familias profesionales Agraria e Industrias Alimentarias. También intervinieron como ponentes Félix Bariáin, presidente de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN); Emilio de León, director de Producciones Ganaderas de la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches; y Mª Paz Sánchez, directora general de Planificación, Innovación y Gestión de la Formación Profesional del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. La sesión fue moderada por Susana Villanueva, periodista agroalimentaria.

Durante el debate se abordaron temas clave como "la adecuación de la formación a las necesidades del mercado laboral, la incorporación de nuevas tecnologías en los procesos formativo y el papel de la FP en la sostenibilidad y competitividad del sector agroalimentario", en palabras de Víctor Lerga.

Mª Paz Sanchez incidió en el "compromiso de la Formación Profesional con la empleabilidad en el sector" y dio repuesta a la preocupación de asociaciones y empresas por el relevo generacional y por la necesidad de una preparación actualizada de los trabajadores en la tecnificación tan acelerada que experimenta el sector.

El viernes 7 de noviembre tuvo lugar la dinámica 'Centros de Excelencia de Formación Profesional: catalizadores de ecosistemas innovadores y referentes en innovación aplicada y emprendimiento', también conducida por Susana Villanueva. En ella participaron alrededor de 15 representantes de centros, empresas e instituciones del sector agroalimentario, que compartieron experiencias y estrategias para fortalecer la colaboración entre el ámbito educativo y productivo en el marco de los proyectos que desarrollan los centros de excelencia.

El sábado 8 de noviembre se presentó el proyecto 'Abrir, compartir, transformar: REATech Agroalimentarios, el poder de los Recursos Educativos Abiertos', que realizan en colaboración los cuatro Centros de Excelencia del sector.

En la presentación, a cargo de Joaquín Ballester, profesor de Procesos en la Industria Alimentaria en CIFEA de Molina de Segura, se destacó la creación de un catálogo de recursos didácticos abiertos (REATech) que los centros de excelencia ponen a disposición del todo el profesorado a nivel estatal a través de la plataforma Procomún, así como de cualquier profesional del sector interesado en la autoformación. Todos versan sobre contenidos alineados con las necesidades reales de las empresas y la tecnificación del sector.

Estos recursos incluyen materiales audiovisuales y digitales atractivos, permiten adaptar los contenidos formativos a la realidad del aula o taller de cada docente y constituyen una innovación en la metodología pedagógica.

El equipamiento tecnológico de los centros de excelencia sirve así para transferir conocimiento al resto de los centros de Formación Profesional y como escaparate para pequeñas y medianas explotaciones, de modo que los Recursos Educativos Abiertos (REA) se consolidan como una herramienta clave para la innovación metodológica, la autoformación y la transferencia de conocimiento entre la formación profesional y el tejido productivo.

En la jornada final de Expo Sagris 2025 también participaron los Centros de Referencia Nacional de las Familias Profesionales Agraria e Industrias Alimentarias, que presentaron los resultados de sus planes de trabajo y pusieron en valor su papel como motores de innovación y cualificación profesional.

Los Centros de Excelencia y los Centros de Referencia Nacional compartieron un espacio dentro del puesto del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).